Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই...

Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই...
Kolkata Rain from Cumulonimbus clouds: নিম্নচাপ এলাকা থেকে একটি অক্ষরেখা তেলঙ্গানা পর্যন্ত বিস্তৃত, যেটা ওড়িশার উপর দিয়ে গিয়েছে। এর জেরে বড় দুর্যোগ অপেক্ষা করছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়।
আগামী ২৪ ঘণ্টায়
চতুর্থীতে নিম্নচাপ
নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে ২৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার চতুর্থীতে। উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় নিম্নচাপটি তৈরি হবে। এটি ক্রমশ পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিম মধ্য ও উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে শুক্রবার পঞ্চমীর দিন। এর প্রভাব থাকবে দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে। ষষ্ঠীর দিন এটি ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে।
পুঞ্জীভূত মেঘ থেকে বৃষ্টি
আজ উপকূলে ভারী বৃষ্টি
অতি ভারী বৃষ্টিসতর্কতা
দক্ষিণবঙ্গে আজ পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি কলকাতা হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা এবং পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আগামীকাল পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বাঁকুড়া ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়।
শনিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি
