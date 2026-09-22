/বৃষ্টি-তাণ্ডব শুরু! ওড়িশায় ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট, স্কুল-অফিস ছুটি ঘোষণা! ভয়ংকর দুর্যোগের বিপদসংকেত, কাঁপছে শ্রীক্ষেত্র

Red alert in Odisha: সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল। সময় যত গড়াবে বৃষ্টির পরিমাণ তত বাড়বে। সর্বোচ্চ ৭৫ কিমি বেগে ঝড় বইতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশায় শুরু হয়ে গিয়েছে দুর্যোগ। নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে আরও এগিয়ে আসতেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে ওড়িশায়।
ভয়ংকর দুর্যোগের আশঙ্কায় ওড়িশার ৭ জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। স্কুল-অফিসও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
আজ ২২ সেপ্টেম্বর ১৩টি জেলায় 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' এবং ৯টি জেলায় 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি রয়েছে। সময় যত গড়াবে মালকানগিরি থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ তত বাড়বে।
আগামী ১২ ঘণ্টায় এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তারপর শক্তি বাড়িয়ে অতি গভীর নিম্নচাপ রূপে এটি ২৩ সেপ্টেম্বর রাতেই উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে।
মৌসম ভবন জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের অতি গভীর নিম্নচাপটি শক্তিশালী হয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে স্থলভাগে প্রবেশ করবে ও বিশাখাপাাটনম এবং গোপালপুরের মাঝখান দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।
নিম্নচাপের প্রভাবে ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় সর্বোচ্চ ৭৫ কিমি বেগে ঝড় বইতে পারে। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে।
২৩ - ২৪ সেপ্টেম্বর: কোরাপুট, গজপতি এবং গঞ্জাম জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।
২৪ - ২৫ সেপ্টেম্বর: কালাহান্ডি, নবরংপুর, কোরাপুট এবং মালকানগিরি জেলায় প্রবল বৃষ্টির কারণে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।
দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। খুরদা, গজপতি, গঞ্জাম, জগৎসিংহপুর, মালকানগিরি জেলায় ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
পুরী, খুরদা, জগৎসিংহপুর, বালেশ্বর, ভদ্রক ও কেন্দ্রাপাড়া জেলায় মাইকিং করে সতর্কতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ সচল রাখতে সমস্ত সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।
ওড়িশার মুখ্য সচিব অনু গর্গ জরুরি বৈঠক করে ১১টি জেলার জেলাশাসকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মীদের। প্রস্তুত উদ্ধারকারী দল থেকে ত্রাণসামগ্রী।
২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যারা আগে থেকেই সমুদ্রে ছিলেন, তাদের দ্রুত ফিরে আসতে বলা হয়েছে।