West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায়

West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায়
West Bengal Weather Update: বৃষ্টির সঙ্গে ওই তিন জেলায় বইতে পারে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া
অন্যদিকে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে রবিবার ৯ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়াতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
