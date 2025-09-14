English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায়

West Bengal Weather Update: বৃষ্টির সঙ্গে ওই তিন জেলায় বইতে পারে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া  

| Sep 14, 2025, 03:32 PM IST
ধেয়ে আসছে বৃষ্টি

ধেয়ে আসছে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা সন্নিহিত ৩ জেলা। সঙ্গে বইতে পারে ৩০-৪০ কিলোমিটার ঝোড়ো হাওয়া।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল

দুপুরের পরই বৃষ্টি

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যে প্রচুর জলীয়বাষ্প ঢুকবে। আবাহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আজ দুপুর দেড়টার পর ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হবে তিন জেলায়। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

ভিজবে তিন জেলা

বৃষ্টি হবে হুগলি, হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। তীব্র বৃষ্টি হবে ওইসব জেলায়, সঙ্গে বজ্রপাত। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

ঝোড়ো হাওয়া

বৃষ্টির সঙ্গে ওই তিন জেলায় বইতে পারে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া।  -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

৯ জেলায় বৃষ্টি

অন্যদিকে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে রবিবার ৯ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়াতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

