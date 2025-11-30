Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ...

Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ...
Cyclone Ditwah: শ্রীলঙ্কাকে তছনছ করে এবার দক্ষিণ ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'। ভারত প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কায় ইতিমধ্যেই মারণ ঝড় ১৭০ জনের প্রাণ কেড়েছে
ভারতের দিকে দিতোয়া
শ্রীলঙ্কাকে তছনছ করে এবার দক্ষিণ ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'। ভারত প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কায় ইতিমধ্যেই মারণ ঝড় ১৭০ জনের প্রাণ কেড়েছে। নিখোঁজ ২১০ জনেরও বেশি। সেদেশের সরকার বলছে দিতোয়া-র দাপটে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন কমপক্ষে ৮ লাখ মানুষ। সেই ঝড় আজ সন্ধেতেই আছড়ে পড়েছে ভারতীয় উপকূলে। টার্গেটে উত্তর তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরি।
ঘূর্ণিঝড় এখন কোথায়
উত্তাল সমুদ্র
রেড অ্যালার্ট
রবিবার উত্তর তামিলনাড়ুর জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করেছে মৌসম ভবন। একইসঙ্গে রোড অ্য়ালার্ট রয়েছে পুদুচেরি ও দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য। ইতিমদ্যে তামিলানাড়ুতে প্রবল বৃষ্টিতে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন এক বৃদ্ধা। তামিলনাড়ুর আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর বলছে রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তামিলনাড়ুর উপরে গভীর নিম্নচাপের আকার নেবে।
আগামী ২৪ ঘণ্টা প্রবল বৃষ্টি
তৈরি প্রশাসন
