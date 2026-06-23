/ভয়াল গতির ঝড় আর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভেসে যাবে সব! কলকাতা-সহ কোথায় কোথায় বিপর্যয়?

অয়ন ঘোষাল: জারি কমলা সতর্কতা। কোথায়?
এক ঘণ্টা আগে হাওয়া অফিস জানিয়ে দিয়েছিল, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হবে।
বাতাসের গতি থাকবে প্রায় ৫০ কিমি। জারি হয়েছে অরেঞ্জ অ্যালার্ট।
পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা এবং অন্যান্য সন্নিহিত অঞ্চলেও বৃষ্টির কথা জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস।
সঙ্গে বজ্রপাত, দমকা ঝোড়ো হাওয়া। বাতাসের গতি ৫০ কিমি।
কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। জারি কমলা সতর্কতা।
সকালে বলা হয়েছিল, মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং পরিমাণ কমবে দক্ষিণবঙ্গে। তার বদলে অস্বাভাবিক জলীয় বাষ্পের দাপট বাড়বে। তৈরি হবে গুমোট অস্বস্তি এবং ভ্যাপসা গরম। কাল বুধবার বিকেলে পর থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলায়। তবে, সেটা আজই শুরু হয়ে গেল।