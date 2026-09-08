/ফুঁসছে দুর্যোগের দৈত্য! কাঁপছে কলকাতা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টির রক্তচক্ষু জেলায়-জেলায়, জারি অ্যালার্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৌসুমী অক্ষরেখা পুরুলিয়া এবং দীঘার উপর দিয়ে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এদিকে সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। জারি হল অরেঞ্জ অ্যালার্ট। দুর্যোগ পিছু ছাড়ছে না!
অয়ন ঘোষাল: ভয়াবহতম দুর্যোগের কালো মেঘ শহরের আকাশে! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি জেলায়-জেলায়, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট। ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। জারি হল কমলা সতর্কতা।
জানা গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব বিহারে ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা পুরুলিয়া এবং দীঘার উপর দিয়ে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
বিকেলের আবহাওয়ায় বলা হয়েছে, আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব বর্ধমান হাওড়া এবং হুগলি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
অ্যালার্টে বলা হয়েছে, মাঝারি বজ্রপাত, বৃষ্টি, ঝড়ে বিধ্বস্ত হবে কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম।
দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে হবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে ক্রমশ কমবে বৃষ্টি।
উত্তরবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কমে যাবে। শুক্রবার ও শনিবার ফের ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতায়। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি শহরে। বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।