English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! মহালয়ার দিন আরও খারাপ হবে পরিস্থিতি...

West Bengal Weather Update: দুপুর বা বিকেলের পর জেলায় জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা। পরশু মহালয়ার দিন কিছুটা বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ।

| Sep 19, 2025, 09:12 AM IST
1/8

আবহাওয়ার আপডেট

অয়ন ঘোষাল: সারাদিন তীব্র অসহনীয় ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গে। দুপুর বা বিকেলের পর জেলায় জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। দিনের তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি বাড়বে কলকাতায়। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ ডিগ্রি বেশি ছিল কাল রাতে। সঙ্গে প্রায় ৯৭ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ফিল লাইক টেম্পারেচার আজ ৩৬ ডিগ্রি অনুভূত হবে। সঙ্গে বাড়বে ঘামের পরিমাণ।

2/8

আবহাওয়ার আপডেট

কাল শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমে আসবে। নামমাত্র বৃষ্টির পূর্বাভাস আঞ্চলিকভাবে দক্ষিণের কোনও কোনও জেলায়। পরশু মহালয়ার দিন কিছুটা বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। সেদিন রাজ্যের কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তর্পণ পর্বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে।  

3/8

আবহাওয়ার আপডেট

আজ দক্ষিণবঙ্গে মূলত আংশিক বা কোনও কোনও সময় সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা।

4/8

উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি আজও। দার্জিলিং সহ ওপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। কাল শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। শনিবার থেকে মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কম থাকবে উত্তরবঙ্গে। পুজো প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার সময় পাবেন উদ্যোক্তারা। পুজোর আগের শেষ উইকেন্ডে বিক্রিবাট্টার অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে। 

5/8

ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান

উত্তর প্রদেশের ঘূর্ণাবর্ত এখন মধ্য বিহারে অবস্থিত। পূর্ব ঝাড়খণ্ডের ঘূর্ণাবর্ত থেকে পূর্ব বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা যেটি বাংলার উপর দিয়ে গিয়েছে। জলীয় বাষ্প বেড়ে যাওয়ার এটিই অন্যতম প্রধান কারণ। 

6/8

কলকাতার আপডেট

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলার বেশিরভাগ এলাকাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা।

7/8

আবহাওয়ার আপডেট

কাল শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলার দু-এক জায়গায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। 

8/8

আবহাওয়ার আপডেট

রবিবার সামান্য বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। সোম থেকে মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা আবার কমবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আকর্ষণীয় প্রস্তাবে ফাঁদে পড়বেন না কন্যা, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন মকর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আকর্ষণীয় প্রস্তাবে ফাঁদে পড়বেন না কন্যা, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন মকর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আকর্ষণীয় প্রস্তাবে ফাঁদে পড়বেন না কন্যা, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন মকর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আকর্ষণীয় প্রস্তাবে ফাঁদে পড়বেন না কন্যা, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন মকর... 12
Ahmedabad Plane Crash: আড়ালের সব চেষ্টাই ব্যর্থ... আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত বোয়িং এবং হানিওয়েল! বড় আপডেট...

Ahmedabad Plane Crash: আড়ালের সব চেষ্টাই ব্যর্থ... আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত বোয়িং এবং হানিওয়েল! বড় আপডেট...

Ahmedabad Plane Crash: আড়ালের সব চেষ্টাই ব্যর্থ... আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত বোয়িং এবং হানিওয়েল! বড় আপডেট... 8
Madhyamik Examination 2026: মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট! পর্ষদ জানিয়ে দিল....

Madhyamik Examination 2026: মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট! পর্ষদ জানিয়ে দিল....

Madhyamik Examination 2026: মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট! পর্ষদ জানিয়ে দিল.... 6
Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!

Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!

Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার! 12