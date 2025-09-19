Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! মহালয়ার দিন আরও খারাপ হবে পরিস্থিতি...

Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! মহালয়ার দিন আরও খারাপ হবে পরিস্থিতি...
West Bengal Weather Update: দুপুর বা বিকেলের পর জেলায় জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা। পরশু মহালয়ার দিন কিছুটা বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ।
অয়ন ঘোষাল: সারাদিন তীব্র অসহনীয় ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গে। দুপুর বা বিকেলের পর জেলায় জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। দিনের তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি বাড়বে কলকাতায়। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ ডিগ্রি বেশি ছিল কাল রাতে। সঙ্গে প্রায় ৯৭ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ফিল লাইক টেম্পারেচার আজ ৩৬ ডিগ্রি অনুভূত হবে। সঙ্গে বাড়বে ঘামের পরিমাণ।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি আজও। দার্জিলিং সহ ওপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। কাল শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। শনিবার থেকে মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কম থাকবে উত্তরবঙ্গে। পুজো প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার সময় পাবেন উদ্যোক্তারা। পুজোর আগের শেষ উইকেন্ডে বিক্রিবাট্টার অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে।
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলার বেশিরভাগ এলাকাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা।
