Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! সঙ্গে ৪০ কিমি বেগের দমকা হাওয়া...

Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! সঙ্গে ৪০ কিমি বেগের দমকা হাওয়া...
West Bengal Weather Update: পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় হুগলি, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা জেলাগুলিতে কিছু অংশে বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। এর সঙ্গে দমকা হাওয়ার গতি ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার আজ অতি ভারী বৃষ্টি পেতে চলেছে বলে পূর্বাভাস। কোচবিহার এবং কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পার্বত্য-সহ উপরের ৫ জেলায় লাল সতর্কতা। নিচের দিকের বাকি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি। পার্বত্য জেলা এবং সিকিমে ভূমিধ্বস এবং পাহাড়ি নদীর জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা। প্রভাব পড়তে পারে তরাই এবং ডুয়ার্সের নদী তীরবর্তী এলাকায়। পাহাড়ি দুর্বল বাড়ি এবং অরণ্য প্রভাবিত রাস্তাঘাট দূর্যোগে বিপর্যস্ত হতে পারে।
