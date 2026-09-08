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ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়! জারি হল কমলা সতর্কতা

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 08, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:57 PM IST

Intense Rain During Next Few Hours: সকালের আবহাওয়ায় জানানো হয়েছিল-- মৌসুমি অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং দীঘা হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর পূর্ব বিহারে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। 

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সতর্কতা জারি করল আলিপুর  আবহাওয়া দফতর। ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। জারি হল অরেঞ্জ অ্যালার্ট।

 

কমলা সতর্কতা1/7

কমলা সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। জারি হল কমলা সতর্কতা।

সতর্কতা জারি2/7

সতর্কতা জারি

এই মর্মে সতর্কতা জারি করল আলিপুর  আবহাওয়া দফতর। 

আসছে বৃষ্টি3/7

আসছে বৃষ্টি

সেই (আজ ১.০৫-য়ে প্রকাশিত) নোটিসে জানানো হল, মঙ্গলবার পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে আসছে বৃষ্টি।

কলকাতায়4/7

কলকাতায়

বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। এবং কলকাতার দুই সন্নিহিত জেলায়।

শহর-সন্নিহিত 5/7

শহর-সন্নিহিত

কলকাতা-সহ বৃষ্টি আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনায়।

বজ্রপাত6/7

বজ্রপাত

বলা হয়েছে, মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে আসছে তীব্র বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা বাতাস। বাতাসের গতি ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

মৌসুমি অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্ত7/7

মৌসুমি অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্ত

সকালের আবহাওয়ায় জানানো হয়েছিল-- মৌসুমি অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং দীঘা হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর পূর্ব বিহারে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। 

TAGS:
heavy rain
Intense Rain

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