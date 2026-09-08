Intense Rain During Next Few Hours: সকালের আবহাওয়ায় জানানো হয়েছিল-- মৌসুমি অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং দীঘা হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর পূর্ব বিহারে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। জারি হল অরেঞ্জ অ্যালার্ট।
অয়ন ঘোষাল: ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। জারি হল কমলা সতর্কতা।
এই মর্মে সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
সেই (আজ ১.০৫-য়ে প্রকাশিত) নোটিসে জানানো হল, মঙ্গলবার পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে আসছে বৃষ্টি।
বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। এবং কলকাতার দুই সন্নিহিত জেলায়।
কলকাতা-সহ বৃষ্টি আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনায়।
বলা হয়েছে, মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে আসছে তীব্র বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা বাতাস। বাতাসের গতি ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।
সকালের আবহাওয়ায় জানানো হয়েছিল-- মৌসুমি অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং দীঘা হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর পূর্ব বিহারে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত।