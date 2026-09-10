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রাজ্যে প্রবল নিম্নচাপের রক্তচক্ষু: ৬০ কিমি বেগে প্রবল দমকা ঝোড়ো হাওয়া আর ভয়ংকর বৃষ্টির কমলা সতর্কতা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 10, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:23 PM IST

Bengal weather update: সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে এবং জলের ওপর ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছনোর আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও বাংলাদেশ উপকূলের মৎস্যজীবীদের শুক্রবার পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে জারি করা হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা।

 

অয়ন ঘোষাল: উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলবর্তী অঞ্চলে। 

আবহাওয়ার বড় আপডেট1/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

নিম্নচাপের জেরে আজ দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট2/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

আজ পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৫০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট3/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট4/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে। তবে শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই; উইকেন্ডে বৃষ্টির তীব্রতা ক্রমশ কমে আসবে।

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট5/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

আজ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। 

আবহাওয়ার বড় আপডেট6/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

একই সঙ্গে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা।

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট7/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট8/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি-- এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। সঙ্গে বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া।

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট9/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

রবিবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি ঘটবে

আবহাওয়ার বড় আপডেট10/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

শহর কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। আজ ও কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট11/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

বৃষ্টির সময় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। 

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট12/12

আবহাওয়ার বড় আপডেট

তবে উইকেন্ড আসতেই শহরের আবহাওয়া অনেকটাই শুষ্ক হবে এবং বৃষ্টির পরিমাণ কমে আসবে।

TAGS:
Bengal Weather Update

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