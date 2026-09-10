/রাজ্যে প্রবল নিম্নচাপের রক্তচক্ষু: ৬০ কিমি বেগে প্রবল দমকা ঝোড়ো হাওয়া আর ভয়ংকর বৃষ্টির কমলা সতর্কতা

Bengal weather update: সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে এবং জলের ওপর ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছনোর আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও বাংলাদেশ উপকূলের মৎস্যজীবীদের শুক্রবার পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে জারি করা হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা।
অয়ন ঘোষাল: উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলবর্তী অঞ্চলে।
নিম্নচাপের জেরে আজ দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আজ পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৫০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে। তবে শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই; উইকেন্ডে বৃষ্টির তীব্রতা ক্রমশ কমে আসবে।
আজ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।
একই সঙ্গে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা।
জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি-- এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। সঙ্গে বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া।
রবিবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি ঘটবে
শহর কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। আজ ও কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃষ্টির সময় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
তবে উইকেন্ড আসতেই শহরের আবহাওয়া অনেকটাই শুষ্ক হবে এবং বৃষ্টির পরিমাণ কমে আসবে।