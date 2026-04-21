English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Hema Malini campaigns: হল কী, ড্রিমগার্লেরও ডিমান্ড নেই? ময়নাগুড়িতে ভোটপ্রচারে ফাঁকা চেয়ারের সামনেই ভাষণ হেমা মালিনীর

Hema Malini campaigns in Maynaguri for BJP candidate: শেষ মুহূর্তের প্রচারে সরগরম উত্তরবঙ্গ! ময়নাগুড়িতে বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়ের সমর্থনে জনসভা করলেন সাংসদ হেমা মালিনী। রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "দিদির রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নন।" কর্মসংস্থান থেকে স্বাস্থ্য— একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে বিঁধলেন 'ড্রিম গার্ল'। 

| Apr 21, 2026, 07:02 PM IST
1/8

প্রচারে উত্তরবঙ্গে হেমা মালিনী

প্রদ্যুত্‍ দাস: নির্বাচনের শেষ লগ্নের প্রচারে উত্তরবঙ্গে হাজির বিজেপি সাংসদ তথা বর্ষীয়ান অভিনেত্রী হেমা মালিনী। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি জাতীয় সড়কের পাশে ইন্দারা মোড় সংলগ্ন ময়দানে বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়ের সমর্থনে এক জনসভায় যোগ দেন তিনি। 

2/8

হেলিকপ্টারে করে মেখলিগঞ্জ থেকে ময়নাগুড়িতে পৌঁছে হেমা মালিনী রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তবে তারকা প্রচারক থাকা সত্ত্বেও এ দিনের জনসভায় বহু চেয়ার ফাঁকা থাকতে দেখা গিয়েছে, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা।

3/8

এ দিন মঞ্চ থেকে হেমা মালিনী মূলত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা এবং রাজ্যের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে উন্নয়নের গতি বাড়বে। বর্তমানে রাজ্যে কাজ নেই, কর্মসংস্থান নেই, নতুন কোনও কলকারখানাও হচ্ছে না।" 

4/8

সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল সরকার সাধারণ মানুষকে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। তাঁর কথায়, "দিদির সরকার সাধারণ মানুষকে এই সুবিধা পেতে দেবে না, অসুস্থ করে মারবে।"

5/8

রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন হেমা মালিনী। 

6/8

তিনি অভিযোগ করেন, "দিদির রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নন।" পাশাপাশি একজন শিল্পী হিসেবে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের মতো অভিনেত্রীদের পশ্চিমবঙ্গে কোনও জায়গা নেই। এই সরকার সর্বদাই আমাদের কাজে বাধার সৃষ্টি করে।"  

7/8

এ দিনের সভা ঘিরে ময়নাগুড়িতে ছিল আটোসাটো নিরাপত্তা। সভামঞ্চের পাশেই তৈরি করা হয়েছিল অস্থায়ী হেলিপ্যাড। দুপুরের কড়া রোদে হেমা মালিনী যখন মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন দেখা যায় সভাস্থলের পেছনের সারির বহু চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে। 

8/8

বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়ের সমর্থনে এই হাই-ভোল্টেজ সভা ভিড় টানতে কতটা সফল হলো, তা নিয়ে এখন প্রশ্ন তুলছে বিরোধী শিবির।

পরবর্তী
অ্যালবাম

BIG SHOCKING BREAKING: শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ভয়াল মারণ সংক্রমণ, ICU-তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই জাতীয় দলের নক্ষত্র ক্রিকেটারের, IPL-র মাঝে হাড়হিম খবরে প্রার্থনায় দেশ

