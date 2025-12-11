English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Dharmendra Prayer Meet: 'কখনও ভাবিনি এরকম কোনওদিন আসবে...', দিল্লিতে ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভায় চোখে জল হেমার...

Hema Malini at Dharmendra Prayer Meet: দিল্লিতে ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনা সভাটি হেমা মালিনী তাঁর দুই কন্যা এষা দেওল এবং অহনা দেওল, এবং জামাই বৈভব ভোহরাকে সঙ্গে নিয়ে আয়োজন করেন। এষা দেওলের প্রাক্তন স্বামী, ব্যবসায়ী ভারত তখতানিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ধর্মেন্দ্রর স্মরণ সভায় হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, সাংসদ অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত।  

| Dec 11, 2025, 09:13 PM IST
1/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবার বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর স্মৃতিতে নয়াদিল্লিতে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন অভিনেত্রী হেমা মালিনী।

2/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

দিল্লির জনপথের ডঃ আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রয়াত তারকার অসাধারণ জীবন এবং দীর্ঘ ছয় দশকের সিনেমা যাত্রাকে সম্মান জানাতে এই অনুষ্ঠানে পরিবার, সহকর্মী এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সমবেত হন।

3/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

এই প্রার্থনা সভাটি হেমা মালিনী তাঁর দুই কন্যা এষা দেওল এবং অহনা দেওল, এবং জামাই বৈভব ভোহরাকে সঙ্গে নিয়ে আয়োজন করেন। এষা দেওলের প্রাক্তন স্বামী, ব্যবসায়ী ভারত তখতানিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

4/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

ধর্মেন্দ্রর স্মরণ সভায় হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, সাংসদ অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত।

5/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

অনুষ্ঠানে আবেগাপ্লুত হেমা মালিনী। ধর্মেন্দ্রের স্মৃতিচারণ করার সময় চোখে জল চলে আসে তাঁর। 

6/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

তিনি বলেন, "আজকে এই প্রার্থনা সভায় আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে গিয়ে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি। আমি কখনও ভাবিনি যে জীবনে এমন মুহূর্ত আসবে, যখন আমাকে আমার ধরম জি-এর জন্য প্রার্থনা সভার আয়োজন করতে হবে"। 

7/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

হেমা আরও বলেন, "পুরো বিশ্ব তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ, কিন্তু আমার জন্য এটি এক অপূরণীয় আঘাত—সময়ের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একটি সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন হল। ধরম জি কখনই নিজেকে অন্যের থেকে আলাদা মনে করতেন না। তিনি সারাজীবন মাটির মানুষ ছিলেন। ধনী বা দরিদ্র, পরিচিত বা অপরিচিত—সবার সঙ্গে তিনি ভালোবাসা, মর্যাদা এবং সম্মানের সঙ্গে কথা বলতেন। এটাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।"

8/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গিয়ে হেমা মালিনী বলেন, "তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ৫৭ বছরের,আমি যখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করি, তখন বেশিরভাগ কাজ তাঁর সঙ্গেই করার সুযোগ পেয়েছি। আমরা প্রায় ৪৫টি ছবিতে কাজ করেছি, যার মধ্যে ২৫টি ছবি সুপারহিট হয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রি আমাদের সফল জুটি হিসেবে ভালোবাসত, এবং দর্শকরাও আমাদের উপর অগাধ ভালোবেসেছে"। 

9/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

ধর্মেন্দ্রের বর্ণময় চলচ্চিত্র জীবনের কথা বলতে গিয়ে হেমা মালিনী উল্লেখ করেন, "তিনি ৩০০-এরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন, অসংখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রোমান্টিক বা অ্যাকশন, সবেতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। তবে কমেডি ছিল তাঁর আসল ভালোবাসা। ক্যামেরার সামনে এলেই তিনি যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠতেন—অভিনয়কে তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসতেন এবং যে চরিত্রই পেয়েছেন, তাতে প্রাণ ভরে দিয়েছেন।"

10/10

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভা

হেমা মালিনী আরও বলেন,"সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি লুকানো দিক বেরিয়ে আসে—তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর বিশেষ প্রতিভা ছিল যে পরিস্থিতি যেমনই হোক, তাঁর কাছে সব সময় একটি 'শের' তৈরি থাকত। আমি প্রায়শই বলতাম তাঁর একটি বই লেখা উচিত—তাঁর ভক্তরা তা খুব পছন্দ করত। তিনি এই বিষয়ে খুব গুরুতর ছিলেন এবং সবকিছু পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু সেই কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।"

পরবর্তী
অ্যালবাম

BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই?

পরবর্তী অ্যালবাম

BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই?

BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই?

BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই? 10
IPL Auction 2026: নিলামে চর্চায় আগুনে ১০, তবে সবার নজরে ২৬ বছরের স্টার, দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...

IPL Auction 2026: নিলামে চর্চায় আগুনে ১০, তবে সবার নজরে ২৬ বছরের স্টার, দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...

IPL Auction 2026: নিলামে চর্চায় আগুনে ১০, তবে সবার নজরে ২৬ বছরের স্টার, দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল... 11
Ram Mandir In Kolkata: ছাব্বিশের আগে বড় চমক, কলকাতায় এবার রামমন্দির? আগামী বছর মার্চেই...

Ram Mandir In Kolkata: ছাব্বিশের আগে বড় চমক, কলকাতায় এবার রামমন্দির? আগামী বছর মার্চেই...

Ram Mandir In Kolkata: ছাব্বিশের আগে বড় চমক, কলকাতায় এবার রামমন্দির? আগামী বছর মার্চেই... 7
IPL Auction 2026: চারবারের আইপিএলজয়ী, খেলেছেন ১ টেস্ট এবং ২ ওডিআই, নিলামে চর্চায় ৩৮ বছরের ভারতীয়...

IPL Auction 2026: চারবারের আইপিএলজয়ী, খেলেছেন ১ টেস্ট এবং ২ ওডিআই, নিলামে চর্চায় ৩৮ বছরের ভারতীয়...

IPL Auction 2026: চারবারের আইপিএলজয়ী, খেলেছেন ১ টেস্ট এবং ২ ওডিআই, নিলামে চর্চায় ৩৮ বছরের ভারতীয়... 6