Hema Malini on Dharmendra Property: ৪৫০ কোটির সম্পত্তি থেকে কোনও অংশ চাননি হেমা! 'বিবাহিত' ধর্মেন্দ্রর থেকে চেয়েছিলেন...

Hema Malini on Dharmendra Property: ৪৫০ কোটির সম্পত্তি থেকে কোনও অংশ চাননি হেমা! 'বিবাহিত' ধর্মেন্দ্রর থেকে চেয়েছিলেন...
Dharmendra: এত বিতর্ক সত্ত্বেও কেন হেমা এমন সম্পর্কে জড়ালেন, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল সকলেরই। ২০২২ সালের একটি কথোপকথনে হেমা মালিনী তাঁদের সম্পর্কের শুরুর দিনগুলোর কথা স্মরণ করেন। সেখানেই তিনি জানান যে একমাত্র একটাই জিনিস চেয়েছিলেন হেমা।
তাঁদের প্রেমকাহিনি কীভাবে শুরু হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে হেমা বলেন, "প্রথমবার যখন তাঁকে দেখলাম, এমন সুদর্শন পুরুষ আমি আগে কখনও দেখিনি। তিনি অসাধারণ এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিলেন। এটাই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এর মানে এই নয় যে আমি তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। পরে আমি তাঁকে আরও বেশি করে প্রশংসা করতে শুরু করি। তবে তিনি-ই আমাকে প্রেম নিবেদন করছিলেন। তিনিও আমার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।"
হেমা বলেন, "একটা সময় আসে যখন আমাকে তাঁকে বলতেই হয়েছিল, 'এবার তুমি আমাকে বিয়ে করো'। এভাবে চলতে পারে না। আমি জানতাম যে সামান্য সমস্যা হবে, কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে আর কিছুই প্রত্যাশা করি না। শুধু ভালোবাসা চাই। তিনি সবসময় আমার পাশে আছেন, তাই আমার আর কী দরকার? আমার তাঁর সম্পত্তি বা টাকা বা অন্য কিছু প্রয়োজন নেই। আমার শুধু একটু ভালোবাসা দরকার। ব্যস।"
ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও হেমা মালিনী সব সময় তাঁর থেকে আলাদা বাস করতেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেন যে কেউ এমন ব্যবস্থা চায় না এবং তিনি অবশ্যই ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে চাইতেন। তবে একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি কখনোই তাঁর জীবনে হস্তক্ষেপ করেননি। হেমা মালিনী বারবার উল্লেখ করেছেন, যখনই তাঁর এবং তাঁদের মেয়েদের ধর্মেন্দ্রকে প্রয়োজন হয়েছে, তিনি সব সময় পাশে থেকেছেন।
