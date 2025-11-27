Hema Malini on Dharmendra: 'সবকিছু হারালাম, জীবন জুড়ে এখন শুধুই শূণ্যতা...', ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে শোকে পাথর হেমা!

Hema Malini on Dharmendra: 'সবকিছু হারালাম, জীবন জুড়ে এখন শুধুই শূণ্যতা...', ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে শোকে পাথর হেমা!
Dharmendra's Death: হেমা এক মর্মস্পর্শী খোলা চিঠি লেখেন ধর্মেন্দ্রকে, যেখানে প্রয়াত অভিনেতাকে তিনি তাঁর “সব কিছু” বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্মেন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং জনজীবনে তাঁর প্রভাব স্মরণ করে হেমা মালিনী লেখেন যে তাঁর বিনয় এবং সর্বজনীন আবেদন তাঁকে 'অন্যান্য সমস্ত কিংবদন্তিদের মধ্যে এক তুলনাহীন আইকন'-এ পরিণত করেছে। তিনি যোগ করেন, “চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর স্থায়ী খ্যাতি এবং অর্জন চিরকাল অম্লান থাকবে।”
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৪ নভেম্বর প্রয়াত হন বলিউডের ‘হি-ম্যান’ ধর্মেন্দ্র। ৮৯ বছর বয়সে মুম্বইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা। তাঁর প্রয়াণের তিন দিন পর, বৃহস্পতিবার তাঁর স্ত্রী ও বর্ষীয়ান অভিনেত্রী হেমা মালিনী প্রয়াত স্বামীকে স্মরণ করে তাঁর প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি শেয়ার করেছেন।
