Hema Malini on Dharmendra: 'সবকিছু হারালাম, জীবন জুড়ে এখন শুধুই শূণ্যতা...', ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে শোকে পাথর হেমা!

Dharmendra's Death: হেমা এক মর্মস্পর্শী খোলা চিঠি লেখেন ধর্মেন্দ্রকে, যেখানে প্রয়াত অভিনেতাকে তিনি তাঁর “সব কিছু” বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্মেন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং জনজীবনে তাঁর প্রভাব স্মরণ করে হেমা মালিনী লেখেন যে তাঁর বিনয় এবং সর্বজনীন আবেদন তাঁকে 'অন্যান্য সমস্ত কিংবদন্তিদের মধ্যে এক তুলনাহীন আইকন'-এ পরিণত করেছে। তিনি যোগ করেন, “চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর স্থায়ী খ্যাতি এবং অর্জন চিরকাল অম্লান থাকবে।”

| Nov 27, 2025, 02:38 PM IST
হেমা-ধর্মেন্দ্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৪ নভেম্বর প্রয়াত হন বলিউডের ‘হি-ম্যান’ ধর্মেন্দ্র। ৮৯ বছর বয়সে মুম্বইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা। তাঁর প্রয়াণের তিন দিন পর, বৃহস্পতিবার তাঁর স্ত্রী ও বর্ষীয়ান অভিনেত্রী হেমা মালিনী প্রয়াত স্বামীকে স্মরণ করে তাঁর প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি শেয়ার করেছেন।  

হেমা-ধর্মেন্দ্র

হেমা এক মর্মস্পর্শী খোলা চিঠি লেখেন ধর্মেন্দ্রকে, যেখানে প্রয়াত অভিনেতাকে তিনি তাঁর “সব কিছু” বলে উল্লেখ করেছেন।  

হেমা-ধর্মেন্দ্র

এক হৃদয়গ্রাহী নোটে হেমা লিখেছেন, "ধরমজি, আমার কাছে অনেক কিছু ছিলেন। একজন প্রেমিক স্বামী, আমাদের দুই মেয়ে এষা ও অহনার আদুরে বাবা, বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক, কবি, সব প্রয়োজনে আমার 'ভরসার মানুষ' – সত্যি বলতে, তিনি আমার সব কিছু ছিলেন! এবং ভালো-মন্দ সব সময়েই তিনি আমার পাশে থেকেছেন।"  

হেমা-ধর্মেন্দ্র

তিনি আরও বলেন যে ধর্মেন্দ্র তাঁর চারপাশের সবার সঙ্গে সহজে গভীর বন্ধন তৈরি করতেন। "তাঁর সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের কারণে তিনি আমার পরিবারের সকল সদস্যের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, সর্বদা সকলের প্রতি স্নেহ ও আগ্রহ দেখাতেন।"  

হেমা-ধর্মেন্দ্র

ধর্মেন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং জনজীবনে তাঁর প্রভাব স্মরণ করে হেমা মালিনী লেখেন যে তাঁর বিনয় এবং সর্বজনীন আবেদন তাঁকে 'অন্যান্য সমস্ত কিংবদন্তিদের মধ্যে এক তুলনাহীন আইকন'-এ পরিণত করেছে। তিনি যোগ করেন, “চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর স্থায়ী খ্যাতি এবং অর্জন চিরকাল অম্লান থাকবে।”  

হেমা-ধর্মেন্দ্র

নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি প্রসঙ্গে হেমা বলেন, “আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি বর্ণনার অতীত, এবং এই শূন্যতা আমার জীবনের বাকি সময় জুড়ে থাকবে। একসঙ্গে কাটানো বহু বছর পর, আমি এখন অসংখ্য স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকব এবং সেই বিশেষ মুহূর্তগুলিকে নতুন করে অনুভব করব।"  

হেমা-ধর্মেন্দ্র

বলিউডের ‘হি-ম্যান’ হিসেবে পরিচিত ধর্মেন্দ্র, হিন্দি সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় তারকা ছিলেন। গত সোমবার মুম্বইতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁর স্ত্রী হেমা মালিনী, প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর এবং তাঁর ছয় সন্তান— সানি দেওল, ববি দেওল, এষা দেওল, অহনা দেওল, অজিতা এবং বিজেতাকে রেখে গেছেন।  

হেমা-ধর্মেন্দ্র

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের একটি হোটেলে প্রয়াত অভিনেতার আত্মার শান্তির জন্য একটি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ পর্যন্ত এই সভায় পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীরা একত্রিত হয়ে তাঁর জীবন ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।  

হেমা-ধর্মেন্দ্র

ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে শোকাহত গোটা বলিউড। তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে শ্মশানে হাজির হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, আমির খান, সলমান খান, গোবিন্দা, সঞ্জয় দত, রণবীর-দীপিকা সহ প্রায় গোটা বলিউড। 

