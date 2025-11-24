English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dharmendra Property: ৪৫০ কোটির সম্পত্তির অধিকারী ধর্মেন্দ্র, কিন্তু 'বীরুর বাসন্তী' হেমা মালিনী পাবেন না এক টাকাও! কেন?

Dharmendra Death: চলে গেলেন ধর্মেন্দ্র! সোমবার ৮৯ বছর বয়সে মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বলিউড কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। মুম্বইয়ের পবন হংস শ্মশানে অভিনেতাকে শেষ বিদায় জানাতে হাজির ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, আমির খান, অভিষেক বচ্চন থেকে শুরু করে একাধিক তারকা। অভিনেতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তৈরি হয়েছে আইনি জটিলতা। 

| Nov 24, 2025, 03:06 PM IST
1/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক যুগের অবসান। সোমবার ৮৯ বছর বয়সে মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বলিউড কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। মুম্বইয়ের পবন হংস শ্মশানে অভিনেতাকে শেষ বিদায় জানাতে হাজির ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, আমির খান, অভিষেক বচ্চন থেকে শুরু করে একাধিক তারকা। অভিনেতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তৈরি হয়েছে আইনি জটিলতা।   

2/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

'হি-ম্যান' নামে পরিচিত এই সুপারস্টার তাঁর ছয় দশকের বর্ণময় কেরিয়ারে রেখে গেলেন এক বিশাল সাম্রাজ্য, যার আনুমানিক মূল্য ৩৩৫ কোটি থেকে ৪৫০ কোটি। এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়েই এখন আইনি আলোচনা তুঙ্গে।  

3/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

ধর্মেন্দ্র তাঁর অভিনয়, রিয়েল এস্টেট এবং ব্যবসা থেকে এই বিশাল সম্পদ গড়ে তোলেন।  

4/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল লোনাওয়ালার খান্ডালায় অবস্থিত ১০০ একরের ফার্মহাউস, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১২০ কোটি। এই ফার্মহাউসে তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন।  

5/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

ছেলে ববি দেওল নিশ্চিত করেছেন যে ধর্মেন্দ্র এই ফার্মহাউসে তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর-এর সঙ্গে থাকতেন। তিনি জানান, বার্ধক্যে তাঁরা দুজনেই সেখানে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেয়েছিলেন।  

6/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

ফার্মহাউসে তিনি চাষাবাদ করতেন এবং তাঁর নিজস্ব হসপিটালিটি ব্যবসা ('গরম ধরম ধাবা', 'হি-ম্যান রেস্তোরাঁ') ও প্রযোজনা সংস্থা বিজয়তা ফিল্মস তাঁর আয়ের অন্যতম উৎস ছিল।  

7/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

বিলাসবহুল গাড়ির প্রতি তাঁর শখ থাকলেও, পুরনো গাড়ির প্রতি তাঁর টান ছিল বেশি। তাঁর সংগ্রহে ছিল মার্সিডিজ-বেঞ্জ S-ক্লাস, মার্সিডিজ বেঞ্জ SL500 এবং ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভারের মতো দামি গাড়ি। তবে, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল ৬৫ বছরের পুরনো একটি ফিয়াট গাড়ি।  

8/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

ধর্মেন্দ্র তাঁর দুই স্ত্রী প্রকাশ কৌর, হেমা মালিনী এবং ছয় সন্তান—সানি, ববি, বিজেতা, অজিতা (প্রথম পক্ষের) ও  এষা, অহনা (দ্বিতীয় পক্ষের)-কে রেখে গেছেন। ৪৫০ কোটির সম্পত্তি কীভাবে ভাগ হবে, তা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে।  

9/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

যদি ধর্মেন্দ্র একটি বৈধ উইল করে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর উইলে লেখা ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী, দ্বিতীয় স্ত্রী, সন্তান বা অন্য কাউকে তাঁর সম্পত্তির অংশ দেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রাখতেন।  

10/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

উইল না থাকলে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর স্ব-অর্জিত সম্পত্তি মোট সাতটি সমান ভাগে বিভক্ত হবে। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর এবং ছয় সন্তান (সানি, ববি, বিজেতা, অজীতা, এষা, অহানা) প্রত্যেকে সাত ভাগের এক ভাগ করে পাবেন।  

11/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

আইনত প্রথম বিবাহ বহাল থাকায়, হেমা মালিনী সরাসরি উত্তরাধিকারী হিসেবে কোনো অংশ পাবেন না। তবে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে, দ্বিতীয় বিবাহ থেকে জন্মানো কন্যারা (এষা ও অহানা) পিতার সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ আইনি অধিকার পাবেন।  

12/12

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

'শোলে'-র বীরুর বিদায়ে বলিউডে যে শূন্যতা তৈরি হলো, তা পূরণ হওয়ার নয়। তবে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আইনি জটিলতা শুরু হওয়ায়, উইলের বিষয়টিই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

