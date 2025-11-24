Dharmendra Property: ৪৫০ কোটির সম্পত্তির অধিকারী ধর্মেন্দ্র, কিন্তু 'বীরুর বাসন্তী' হেমা মালিনী পাবেন না এক টাকাও! কেন?
Dharmendra Death: চলে গেলেন ধর্মেন্দ্র! সোমবার ৮৯ বছর বয়সে মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বলিউড কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। মুম্বইয়ের পবন হংস শ্মশানে অভিনেতাকে শেষ বিদায় জানাতে হাজির ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, আমির খান, অভিষেক বচ্চন থেকে শুরু করে একাধিক তারকা। অভিনেতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তৈরি হয়েছে আইনি জটিলতা।
1/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক যুগের অবসান। সোমবার ৮৯ বছর বয়সে মুম্বইয়ে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বলিউড কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। মুম্বইয়ের পবন হংস শ্মশানে অভিনেতাকে শেষ বিদায় জানাতে হাজির ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, আমির খান, অভিষেক বচ্চন থেকে শুরু করে একাধিক তারকা। অভিনেতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তৈরি হয়েছে আইনি জটিলতা।
2/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
photos
TRENDING NOW
3/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
4/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
5/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
6/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
7/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
8/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
9/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
10/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
11/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
12/12
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
photos