Do's and don'ts on New Year 1st day: নতুন বছর দারুণ কাটবে, শুধু জেনে নিন এই মন্ত্র! প্রথম দিন কী পরবেন, কী করবেন তার মধ্যেই লুকিয়ে সব...

Do's and don'ts on New Year 1st day: নতুন বছর দারুণ কাটবে, শুধু জেনে নিন এই মন্ত্র! প্রথম দিন কী পরবেন, কী করবেন তার মধ্যেই লুকিয়ে সব...
Happy New Year 2026: ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ সাল। ভালো-মন্দ আর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব চুকিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত সকলে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, বছরের প্রথম দিনটি যদি ইতিবাচকভাবে শুরু করা যায়, তবে সারা বছর সেই ধারা বজায় থাকে। তাই ১ জানুয়ারি (New Year) দিনটিতে কিছু বিশেষ ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি।
1/10
পোশাক নির্বাচনে সতর্কতা
2/10
পোশাক নির্বাচনে সতর্কতা
photos
TRENDING NOW
3/10
আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকুন
4/10
আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকুন
5/10
অলসতাকে বিদায় জানান
6/10
অলসতাকে বিদায় জানান
7/10
ঘরে আলোর উজ্জ্বলতা
8/10
কলহ বা তর্কে না জড়ানো
9/10
কলহ বা তর্কে না জড়ানো
10/10
photos