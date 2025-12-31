English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Dos and donts on New Year 1st day: নতুন বছর দারুণ কাটবে, শুধু জেনে নিন এই মন্ত্র! প্রথম দিন কী পরবেন, কী করবেন তার মধ্যেই লুকিয়ে সব...

Do's and don'ts on New Year 1st day: নতুন বছর দারুণ কাটবে, শুধু জেনে নিন এই মন্ত্র! প্রথম দিন কী পরবেন, কী করবেন তার মধ্যেই লুকিয়ে সব...

Happy New Year 2026:  ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ সাল। ভালো-মন্দ আর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব চুকিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত সকলে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, বছরের প্রথম দিনটি যদি ইতিবাচকভাবে শুরু করা যায়, তবে সারা বছর সেই ধারা বজায় থাকে। তাই ১ জানুয়ারি (New Year) দিনটিতে কিছু বিশেষ ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি।

| Dec 31, 2025, 08:06 PM IST
1/10

পোশাক নির্বাচনে সতর্কতা

সারা বছর আপনি যাই পোশাক পরুন না কেন, বছরের প্রথম দিনটিতে ছেঁড়া, পুরোনো বা রংচটা জামাকাপড় পরা থেকে বিরত থাকুন। এমনকি বন্ধু বা ভাই-বোনেদের জামাকাপড় চেয়ে পরাও এই দিনটিতে অনুচিত।   

2/10

পোশাক নির্বাচনে সতর্কতা

কালো রঙের পরিবর্তে উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরার চেষ্টা করুন, যা আপনার মনে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার করবে।  

3/10

আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকুন

২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পড়েছে বৃহস্পতিবার। এমনিতেই অনেক হিন্দু পরিবারে এই দিনটিকে লক্ষ্মীবার হিসেবে গণ্য করে আর্থিক লেনদেন এড়ানো হয়। 

4/10

আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকুন

নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে কাউকে টাকা ধার দেওয়া বা কারো কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া— উভয়ই এড়িয়ে চলা উচিত। প্রয়োজনীয় কেনাকাটা থাকলে তা আগেভাগেই সেরে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।  

5/10

অলসতাকে বিদায় জানান

এ বছর শীতের দাপট বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে বাঙালির। কনকনে ঠান্ডায় বছরের প্রথম দিনটি যেহেতু ছুটি, তাই অনেকেই দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার পরিকল্পনা করেছেন। 

6/10

অলসতাকে বিদায় জানান

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বছরের শুরুটা অলসতায় কাটলে সারা বছর তার প্রভাব পড়তে পারে। তাই কেলেঙ্কারি এড়াতে এদিন সকাল সকাল উঠে সক্রিয়ভাবে দিনটি শুরু করুন।

7/10

ঘরে আলোর উজ্জ্বলতা

অন্ধকার নেতিবাচক শক্তির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। তাই বছরের প্রথম দিনে ঘরকে আলো দিয়ে সাজিয়ে তুলুন। বিশেষ করে বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে অবশ্যই আলো জ্বালিয়ে রাখুন, যাতে নেতিবাচক শক্তি প্রবেশ করতে না পারে।  

8/10

কলহ বা তর্কে না জড়ানো

সকলের সঙ্গে হাসি-খুশি ও মিলেমিশে দিনটি কাটান, যাতে সারা বছর আপনার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ শান্তিময় থাকে।

9/10

কলহ বা তর্কে না জড়ানো

পরিবারে ছোটখাটো কথা কাটাকাটি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বছরের প্রথম দিনে সচেতনভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। এদিন কারো সঙ্গে তর্কে বা বিবাদে জড়াবেন না। 

10/10

নিয়ম মানা বা না মানা ব্যক্তিগত বিষয় হলেও, বছরের প্রথম দিনটি সুন্দরভাবে শুরু করতে এই ছোটখাটো সতর্কতাগুলো আপনার মনে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যোগাতে পারে। আপনাদের সকলের নতুন বছর আনন্দময় ও সমৃদ্ধশালী হোক।

