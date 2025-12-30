Smriti Mandhana net worth: মিষ্টি হাসির সুপারওম্যান স্মৃতি মান্ধানা কি শুধু ব্যাটিং করেন? সঙ্গে রয়েছে বিশাল চাকরি! টোটাল সম্পত্তি জেনে নিন...

Smriti Mandhana net worth: মিষ্টি হাসির সুপারওম্যান স্মৃতি মান্ধানা কি শুধু ব্যাটিং করেন? সঙ্গে রয়েছে বিশাল চাকরি! টোটাল সম্পত্তি জেনে নিন...
Smriti Mandhana's job profile: আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জয়ের (ICC Women World Cup Win 2025) পর ভারতীয় দলের মহিলা ক্রিকেটারদের নাম ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেছে। দেশবাসীর উন্মাদনার শেষ নেই তাঁদের নিয়ে। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে, এই পরিচয়ের বাইরে গিয়ে, ব্যাট হাতে ছক্কা হাঁকানোয় মহিলাদের জুড়ি মেলা ভার, এই বোধ যারা আপামোর দেশবাসীর মধ্যে এনেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ক্রিকেটের বাইরেও সরকারি চাকরিও পেয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটেই সর্বাধিক চর্চিত তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার পেশা নিয়ে ইদানীং বেশ চর্চা হচ্ছে। আপনি কি জানেন উনি চাকরিও করেন এবং য
তবে স্মৃতি মান্ধানা এমন একজন ক্রিকেটার, যাঁর জনপ্রিয়তাও প্রায় একই পর্যায়ের। শুধু তাঁর অসাধারণ খেলার দক্ষতাই নয়, তাঁর সৌন্দর্যও ভক্তদের মুগ্ধ করে। এই কারণেই তিনি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম বড় তারকা। স্মৃতি শুধু ভক্তদের ভালোবাসাই পাননি, খেলার সুবাদে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছেন—বর্তমানে তিনি কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক।
স্মৃতি মান্ধানার পেশা:
প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা:
আয় ও সম্পদ:
