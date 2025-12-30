English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Smriti Mandhana net worth: মিষ্টি হাসির সুপারওম্যান স্মৃতি মান্ধানা কি শুধু ব্যাটিং করেন? সঙ্গে রয়েছে বিশাল চাকরি! টোটাল সম্পত্তি জেনে নিন...

Smriti Mandhana net worth: মিষ্টি হাসির সুপারওম্যান স্মৃতি মান্ধানা কি শুধু ব্যাটিং করেন? সঙ্গে রয়েছে বিশাল চাকরি! টোটাল সম্পত্তি জেনে নিন...

Smriti Mandhana's job profile: আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জয়ের (ICC Women World Cup Win 2025) পর ভারতীয় দলের মহিলা ক্রিকেটারদের নাম ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেছে। দেশবাসীর উন্মাদনার শেষ নেই তাঁদের নিয়ে। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে, এই পরিচয়ের বাইরে গিয়ে, ব্যাট হাতে ছক্কা হাঁকানোয় মহিলাদের জুড়ি মেলা ভার, এই বোধ যারা আপামোর দেশবাসীর মধ্যে এনেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ক্রিকেটের বাইরেও সরকারি চাকরিও পেয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটেই সর্বাধিক চর্চিত তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার পেশা নিয়ে ইদানীং বেশ চর্চা হচ্ছে। আপনি কি জানেন উনি চাকরিও করেন এবং য

| Dec 30, 2025, 06:58 PM IST
1/13

স্মৃতি মান্ধানা

তবে স্মৃতি মান্ধানা এমন একজন ক্রিকেটার, যাঁর জনপ্রিয়তাও প্রায় একই পর্যায়ের। শুধু তাঁর অসাধারণ খেলার দক্ষতাই নয়, তাঁর সৌন্দর্যও ভক্তদের মুগ্ধ করে। এই কারণেই তিনি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম বড় তারকা। স্মৃতি শুধু ভক্তদের ভালোবাসাই পাননি, খেলার সুবাদে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছেন—বর্তমানে তিনি কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক। 

2/13

স্মৃতি মান্ধানা

সাধারণত খেলোয়াড়রা কেবল খেলা থেকেই নয়, বরং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন এবং নিজস্ব ব্যবসা থেকেও আয় করেন। তদুপরি, সরকারও মাঝেমধ্যে তাঁদের সম্মানজনক চাকরির প্রস্তাব দেয়। 

3/13

স্মৃতি মান্ধানা

সম্প্রতি বিশ্বকাপ জয়ী দলের বেশ কয়েকজন মহিলা ক্রিকেটার সরকারি চাকরি পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের ধ্রুবতারা স্মৃতি মান্ধানা ঠিক কী চাকরি করেন?   

4/13

স্মৃতি মান্ধানার পেশা:

সকলের থেকে আলাদা স্মৃতি মান্ধানা কেবল ক্রিকেটেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক উজ্জ্বল। তাঁর পেশাই তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়।   

5/13

স্মৃতি মান্ধানা

তাঁর স্টারডমের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই স্মৃতি দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI)-এ কর্মরত। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের এই স্তম্ভ আরবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (Assistant Manager) পদে অধিষ্ঠিত।

6/13

প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা:

ভারতের এই তারকা ক্রিকেটার মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলির মেয়ে। ১৯৯৬ সালের ১৮ জুলাই এক মাড়োয়ারি পরিবারে তাঁর জন্ম। 

7/13

স্মৃতি মান্ধানা

তাঁর বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা এবং মা স্মিতা মান্ধানা। স্মৃতি সাঙ্গলিতেই তাঁর স্কুলজীবন শেষ করেন এবং সেখান থেকেই বি.কম (B.Com) ডিগ্রি অর্জন করেন।

8/13

স্মৃতি মান্ধানা

ক্রিকেট যাত্রার শুরু স্মৃতির বাবা এবং ভাই দুজনেই ক্রিকেটের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই দাদাকে খেলতে দেখে তাঁর মনেও ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়।

9/13

স্মৃতি মান্ধানা

মেয়ের আগ্রহ দেখে তাঁর পরিবার তাঁকে পূর্ণ সমর্থন ও উৎসাহ জোগায়। ফলস্বরূপ, মাত্র নয় বছর বয়সে স্মৃতি মহারাষ্ট্রের অনূর্ধ্ব-১৫ দলে সুযোগ পান।

10/13

স্মৃতি মান্ধানা

এরপর তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০১৩ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় মহিলা দলে নিজের জায়গা পাকা করে নেন।

11/13

আয় ও সম্পদ:

ক্রিকেট প্রতিভার পাশাপাশি স্মৃতি, রূপের কারণে তাঁর বিশাল ভক্তকুল রয়েছে। এই জনপ্রিয়তার কারণে অসংখ্য নামী কোম্পানি তাঁকে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। 

12/13

স্মৃতি মান্ধানা

এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক এবং ‘উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ’-এ আরসিবি (RCB)-এর অধিনায়ক হিসেবে তিনি প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা আয় করেন। 

13/13

স্মৃতি মান্ধানা

বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্মৃতির বর্তমান মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৩২ থেকে ৩৪ কোটি টাকা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Khaleda Zia Networth: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কত সম্পত্তি? জানলে চমকে যাবেন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Khaleda Zia Networth: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কত সম্পত্তি? জানলে চমকে যাবেন...

Khaleda Zia Networth: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কত সম্পত্তি? জানলে চমকে যাবেন...

Khaleda Zia Networth: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কত সম্পত্তি? জানলে চমকে যাবেন... 9
Ajker Rashifal | Horoscope Today: বছরশেষে কপাল খুলবে কারোর, কেউ পড়বেন ঘোর বিপদে! জেনে নিন কী আছে আপনার ভাগ্যে?

Ajker Rashifal | Horoscope Today: বছরশেষে কপাল খুলবে কারোর, কেউ পড়বেন ঘোর বিপদে! জেনে নিন কী আছে আপনার ভাগ্যে?

Ajker Rashifal | Horoscope Today: বছরশেষে কপাল খুলবে কারোর, কেউ পড়বেন ঘোর বিপদে! জেনে নিন কী আছে আপনার ভাগ্যে? 12
Bengal Weather Update: ১৭ দিনের রেকর্ড স্পেল! হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নতুন নজির শীতের, বর্ষবরণে বরফশীতল হবে বাংলা!

Bengal Weather Update: ১৭ দিনের রেকর্ড স্পেল! হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নতুন নজির শীতের, বর্ষবরণে বরফশীতল হবে বাংলা!

Bengal Weather Update: ১৭ দিনের রেকর্ড স্পেল! হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নতুন নজির শীতের, বর্ষবরণে বরফশীতল হবে বাংলা! 8
Theft in Cemetry: মরেও শান্তি নেই! কবরে পিশাচের হানা, মাটির তলা থেকে নিখোঁজ লাশ...

Theft in Cemetry: মরেও শান্তি নেই! কবরে পিশাচের হানা, মাটির তলা থেকে নিখোঁজ লাশ...

Theft in Cemetry: মরেও শান্তি নেই! কবরে পিশাচের হানা, মাটির তলা থেকে নিখোঁজ লাশ... 9