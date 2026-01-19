High Speed Trains Collide: হাইস্পিড ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুমড়ে-মুচড়ে গেল ট্রেন, গুঁড়ো গুঁড়ো কামরা, লাইন চাটছে রক্ত! কত মৃত্যু?
High Speed Trains Collide: কী চলছে ওখানে? পিশাচের লড়াই? রাক্ষসের রক্তপাত? ভূমিকম্প? দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে বহু মৃত্যু। বহুজন আহত। এঁদের মধ্যে অনেকজনের অবস্থা গুরুতর। কাজে নেমে পড়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।
1/7
দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ
photos
TRENDING NOW
3/7
আহত প্রায় ২০০
4/7
কী ঘটেছিল?
5/7
কেন্দ্রে মাদ্রিদ
মালাগা থেকে মাদ্রিদের উদ্দেশে আসছিল ওই হাই-স্পিড ট্রেনটি। ট্রেনে ছিলেন প্রায় ৩০০ যাত্রী। কর্ডোবা শহরের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে পাশের ট্র্যাকে চলে যায় সেটি। ওই ট্র্যাক দিয়েই মাদ্রিদের দিক থেকে আসছিল অন্য ট্রেনটি। সেইসময়ই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি ট্রেনের। প্রচণ্ড সংঘর্ষে আগুনও ধরে গিয়ে থাকতে পারে, বগির ভেতরে ধোঁয়া দেখা গিয়েছে।
6/7
গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে কামরা
7/7
রেল পরিষেবা স্থগিত
photos