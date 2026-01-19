English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • High Speed Trains Collide: হাইস্পিড ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুমড়ে-মুচড়ে গেল ট্রেন, গুঁড়ো গুঁড়ো কামরা, লাইন চাটছে রক্ত! কত মৃত্যু?

High Speed Trains Collide: হাইস্পিড ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুমড়ে-মুচড়ে গেল ট্রেন, গুঁড়ো গুঁড়ো কামরা, লাইন চাটছে রক্ত! কত মৃত্যু?

High Speed Trains Collide: কী চলছে ওখানে? পিশাচের লড়াই? রাক্ষসের রক্তপাত? ভূমিকম্প? দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে বহু মৃত্যু। বহুজন আহত। এঁদের মধ্যে অনেকজনের অবস্থা গুরুতর। কাজে নেমে পড়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

| Jan 19, 2026, 12:29 PM IST
1/7

দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ

দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু অন্তত ২৪ জনের। বহুজন আহত। এঁদের মধ্যে অনেকজনের অবস্থা গুরুতরও। দ্রুত কাজে নেমে পড়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই উদ্বেগ প্রকাশ করছে তারা। 

2/7

রবিরাতে

গতকাল, রবিবার রাতে ঘটেছে এই ভয়ংকরতম রেল দুর্ঘটনাটি। এটি ঘটেছে স্পেনের কর্ডোভায়।

3/7

আহত প্রায় ২০০

যাঁরা আহত তাঁদের মধ্যে অন্তত ২৫ জনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। আন্দালুসিয়া অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট জুয়ানমা মোরেনো জানিয়েছেন তুলনায় কম আহত ১৭০ জনকে অ্যাটেন্ড করতে চলে গিয়েছে মেডিক্যাল টিম। 

4/7

কী ঘটেছিল?

একটি হাই-স্পিড ট্রেন প্রথমে লাইনচ্যুত হয়। লাইনচ্যুত হয়ে ট্রেনটি সোজা পাশের ট্র্যাকে চলে যায়। তখন এই ট্র্যাক ধরেই উল্টো দিক থেকে আসছিল আরেকটি হাই-স্পিড ট্রেন। সেই ট্রেনটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় লাইনচ্যুত ট্রেনটির। ধাক্কার জেরে প্রায় ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে এলাকা। 

5/7

কেন্দ্রে মাদ্রিদ

মালাগা থেকে মাদ্রিদের উদ্দেশে আসছিল ওই হাই-স্পিড ট্রেনটি। ট্রেনে ছিলেন প্রায় ৩০০ যাত্রী। কর্ডোবা শহরের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে পাশের ট্র্যাকে চলে যায় সেটি। ওই ট্র্যাক দিয়েই মাদ্রিদের দিক থেকে আসছিল অন্য ট্রেনটি। সেইসময়ই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি ট্রেনের। প্রচণ্ড সংঘর্ষে আগুনও ধরে গিয়ে থাকতে পারে, বগির ভেতরে ধোঁয়া দেখা গিয়েছে।

6/7

গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে কামরা

বেশ কয়েকটি বগি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু কামরা দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। অন্যগুলি ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন যাত্রী তবু জানালা ভেঙে বের হতে পেরেছেন। বাকিদের অবস্থা সঙ্গিন। উদ্ধারকারীরা বেঁচে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করার সময়ও তাঁদের বেশ কয়েকজন আহত হন।  

7/7

রেল পরিষেবা স্থগিত

দুর্ঘটনার পরে, রবিবার রাতেই মাদ্রিদ এবং আন্দালুসিয়ার মধ্যে সমস্ত রেল পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল। আজ, সোমবারও তা বন্ধ থাকবে। আটকে পড়া যাত্রীদের সহায়তার জন্য টার্মিনালগুলি খোলা থাকবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। ঠিক কী কারণে এমন বিপর্যয় ঘটে গেল, এখনও বুঝে উঠতে পারছে না রেল কর্তৃপক্ষ। 

