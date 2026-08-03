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দীঘায় জোগানে ভাঁটা, ময়দানে একাই ব্যাট করছে পদ্মা-মেঘনার ইলিশ, জেনে নিন দাম

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 03, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:06 PM IST

Hilsa From Bangladesh: স্বাদে অতুলনীয়। প্রতিবেশীর বাড়িতে ভাজা হলে আপনার নাকে সুবাস এসে আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে

দীঘার ইলিশে ভাঁটা1/6

দীঘার ইলিশে ভাঁটা

বঙ্গোপসাগরে একাধিক নিম্নচাপ। বারে বারে নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবীদের। তাই ডায়মন্ডহারবার বা দীঘা থেকে ইলিশের জোগানে ভাঁটা। খোলা মাঠে একাই ব্যাট করছে বাংলাদেশ থেকে আসা পদ্মা-মেঘনার ইলিশ। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না2/6

কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না

স্বাদে অতুলনীয়। প্রতিবেশীর বাড়িতে ভাজা হলে আপনার নাকে সুবাস এসে আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে। কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। চিন্তা শুধু দাম নিয়ে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

দাম শুরু হাজার টাকা থেকে 3/6

দাম শুরু হাজার টাকা থেকে

দাম ১০০০ টাকা থেকে শুরু। সেগুলোর ওজন ৭৫০ থেকে ৮০০ গ্রাম। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

১ কেজির দাম4/6

১ কেজির দাম

ওজন ১ কেজি ছুঁয়ে ফেললেই দামের মিটার চড়চড় করে বাড়ছে। ১২০০, ১৪০০, ২১০০, ৩০০০ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

পাতিপুকুর বাজারে5/6

পাতিপুকুর বাজারে

আপনার যে রকম সাধ্য সেরকম ভাবে স্বাদ মেটাতে হবে। একেবারে টাটকা ইলিশ। প্রতিদিন পাতিপুকুর বাজারে ঢুকছে প্রায় ১ মেট্রিক টন। ছড়িয়ে পড়ছে শহরের বিভিন্ন বাজারে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

মানিকতলা বাজার6/6

মানিকতলা বাজার

মানিকতলা বাজারে প্রতিদিন প্রতি বিক্রেতা পিছু চাহিদা গড়ে ৫০ কেজি। দিনের শেষে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ৪০ কেজি। তবে দামের এই বাড়বাড়ন্ত রান্নাপুজোর আগে কিছুটা লাগাম পাবে। ভারতের লাইসেন্স প্রাপ্ত ১৮ টি ইলিশ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান রান্না পুজো অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজো থেকে মহালয়া পর্যন্ত অনেক বেশি পরিমাণ ইলিশ এই দেশে আনতে পারবে। তার আগে মহার্ঘ্য ইলিশ মাঝেমধ্যে চেখে দেখতেই পারে বাঙালি। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

TAGS:
hilsa
ILISH
Bangladeshi Hilsa
Hilsa Price in Kolkata

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