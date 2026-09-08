/বরফের অঙ্কই বলছে কী ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চলছে, যে কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়বে গোটা হিমালয়! শুনতে পাচ্ছেন টিক টিক টিক...?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিমালয় যেন বোমা। এখনই ফেটে পড়বে। ভয়ংকর পরিস্থিতি উত্তর জুড়ে। একটা নেপালই দেখিয়ে দিয়েছে কী ঘটাতে পারে হিমালয়। এবার যদি, আরও ব্যাপক আকারে এরকম ঘটে, তবে গোটা এশিয়াই কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না?
এইচকেএইচ রিজিয়ন (HKH Region) বা হিন্দুকুশ হিমালয় নিয়ে সামনে এল ভয়াবহ সতর্কতা!
যে ভাবে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে থাবা বসাচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাতে গ্লেসিয়ার নিয়ে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।
কিন্তু আমরা কি এটার জন্য প্রস্তুত? প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা।
কোথায় কোথায় টিকটিক করছে এই হিমালয়ান টাইম বোমা? হিন্দুকুশ, কারাকোরাম, পশ্চিম হিমালয়, টিবেটান ইন্টেরিয়র মাউন্টেনস, সেন্ট্রাল হিমালয়, ইস্টার্ন টিবেটান মাউন্টেনস এবং ইস্টার্ন হিমালয়।
গবেষণায় প্রকাশ, গত ৫০ বছরে প্রতি দশকে হিমালয় অঞ্চলে গড়ে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বেড়েছে।
শুধু তাই নয়, একুশ শতকের প্রথম ভাগেই এই হিন্দুকুশ রিজিয়নে হিমালয়ের 'স্নো কভার' ক্রমে ক্ষয়ে গিয়েছে।
আসলে যে কোনওো পর্বতের বরফাঞ্চল বা গ্লেসিয়ার হল বৃহত্তর পরিবেশ-প্রকৃতির ক্ষেত্রে খুব জরুরি এক ইন্ডিকেটর। তার গতিপ্রকৃতি দিয়েই বোঝা যায় বৃহত্তর পরিবেশের গতিপ্রকৃতি।
কেন হচ্ছে এরকম? অনেক কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ উষ্ণায়ন ও দূষণ। একদিকে তাপমাত্রা বাড়ছে, ওদিকে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে স্লোফল। এই দুইয়ের যোগফলে পরিবেশের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তার ইঙ্গিত দিচ্ছে ''গ্লেসিয়ার'স মাস ব্যালান্স'' পরিসংখ্যান! কী এই ''গ্লেসিয়ার'স মাস ব্যালান্স''? এটা এক কথায়, কতটা বরফ জমছে আর কতটা গলছে তার একটা আনুপাতিক হিসাব।