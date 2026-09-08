Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /বরফের অঙ্কই বলছে কী ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চলছে, যে কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়বে গোটা হিমালয়! শুনতে পাচ্ছেন টিক টিক টিক...?

বরফের অঙ্কই বলছে কী ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চলছে, যে কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়বে গোটা হিমালয়! শুনতে পাচ্ছেন টিক টিক টিক...?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 08, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:59 PM IST
Deadliest Climate Change in Himalaya: হিমালয় যেন বোমা। এখনই ফেটে পড়বে। ভয়ংকর পরিস্থিতি উত্তর জুড়ে। একটা নেপালই দেখিয়ে দিয়েছে কী ঘটাতে পারে হিমালয়। এবার যদি, আরও ব্যাপক আকারে এরকম ঘটে, তবে গোটা এশিয়াই কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিমালয় যেন বোমা। এখনই ফেটে পড়বে। ভয়ংকর পরিস্থিতি উত্তর জুড়ে। একটা নেপালই দেখিয়ে দিয়েছে কী ঘটাতে পারে হিমালয়। এবার যদি, আরও ব্যাপক আকারে এরকম ঘটে, তবে গোটা এশিয়াই কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না?   

হিন্দুকুশ হিমালয়1/8

হিন্দুকুশ হিমালয়

এইচকেএইচ রিজিয়ন (HKH Region) বা হিন্দুকুশ হিমালয় নিয়ে সামনে এল ভয়াবহ সতর্কতা!  

হিমালয়ে থাবা2/8

হিমালয়ে থাবা

যে ভাবে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে থাবা বসাচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাতে গ্লেসিয়ার নিয়ে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

আমরা প্রস্তুত?3/8

আমরা প্রস্তুত?

কিন্তু আমরা কি এটার জন্য প্রস্তুত? প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা।

কোথায় কোথায় টিকটিক করছে বোমা?4/8

কোথায় কোথায় টিকটিক করছে বোমা?

কোথায় কোথায় টিকটিক করছে এই হিমালয়ান টাইম বোমা? হিন্দুকুশ, কারাকোরাম, পশ্চিম হিমালয়, টিবেটান ইন্টেরিয়র মাউন্টেনস, সেন্ট্রাল হিমালয়, ইস্টার্ন টিবেটান মাউন্টেনস এবং ইস্টার্ন হিমালয়।

প্রতি দশকে গড়ে ০.২ ডিগ্রি5/8

প্রতি দশকে গড়ে ০.২ ডিগ্রি

গবেষণায় প্রকাশ, গত ৫০ বছরে প্রতি দশকে হিমালয় অঞ্চলে গড়ে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বেড়েছে।

ক্ষইছে 'স্নো কভার'6/8

ক্ষইছে 'স্নো কভার'

শুধু তাই নয়, একুশ শতকের প্রথম ভাগেই এই হিন্দুকুশ রিজিয়নে হিমালয়ের 'স্নো কভার' ক্রমে ক্ষয়ে গিয়েছে। 

জরুরি ইন্ডিকেটর7/8

জরুরি ইন্ডিকেটর

আসলে যে কোনওো পর্বতের বরফাঞ্চল বা গ্লেসিয়ার হল বৃহত্তর পরিবেশ-প্রকৃতির ক্ষেত্রে খুব জরুরি এক ইন্ডিকেটর। তার গতিপ্রকৃতি দিয়েই বোঝা যায় বৃহত্তর পরিবেশের গতিপ্রকৃতি।

গ্লেসিয়ার'স মাস ব্যালান্স8/8

গ্লেসিয়ার'স মাস ব্যালান্স

কেন হচ্ছে এরকম? অনেক কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ উষ্ণায়ন ও দূষণ। একদিকে তাপমাত্রা বাড়ছে, ওদিকে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে স্লোফল। এই দুইয়ের যোগফলে পরিবেশের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তার ইঙ্গিত দিচ্ছে ''গ্লেসিয়ার'স মাস ব্যালান্স'' পরিসংখ্যান! কী এই ''গ্লেসিয়ার'স মাস ব্যালান্স''? এটা এক কথায়, কতটা বরফ জমছে আর কতটা গলছে তার একটা আনুপাতিক হিসাব।

TAGS:
Himalayan Time Bomb
Himalayan Flash Flood

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পুজোয় আমিষ না নিরামিষ? বাগেশ্বর বাবার 'নিদানে' বড় মন্তব্য মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার
2
3
4
5