Zee News Bengali
  • High Court on Wifes Claim: স্বামীর কোন ধরনের সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার গ্রাহ্য? খোরপোশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী রায় হাইকোর্টের...

High Court on Wife's Claim: স্বামীর কোন ধরনের সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার গ্রাহ্য? খোরপোশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী রায় হাইকোর্টের...

Kerala High Court: হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ভরণপোষণ মামলা চলাকালীন সম্পত্তি বিক্রি করে স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের দায় এড়াতে পারেন না। স্ত্রী তারঁ ভরণপোষণের দাবি সম্পত্তির লাভ থেকেও আদায় করতে পারবেন। যুগান্তকারী!

| Jan 18, 2026, 08:36 PM IST
1/7

সম্পত্তি বিক্রির টাকা

স্বামী সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেও, সেই সম্পত্তি বিক্রির টাকা থেকে ভরণপোষণের জন্য খোরপোশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে স্ত্রীর। একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় এমনটাই রায় দিল কেরল হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ। 

2/7

হিন্দু দম্পতির ক্ষেত্রে

আদালতের তরফে বলা হয়, হিন্দু দম্পতির ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় যদি ভরণপোষণের মামলা দায়েরের পর সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হয়, কিংবা সম্পত্তির ক্রেতা যদি আগে থেকেই বিক্রেতার স্ত্রীর দাবির কথা জানেন, সেক্ষেত্রে বিক্রি করা সম্পত্তির টাকা থেকেও ভরণপোষণের খরচ দাবি করতে পারেন সংশ্লিষ্ট স্ত্রী।

3/7

তিন বিচারপতি

বিচারপতি সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারী, বিচারপতি পি.ভি. কুণহিকৃষ্ণন ও বিচারপতি জি. গিরিশ-এর বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার 'ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্টে'র ৩৯ ধারা এবং 'হিন্দু মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডপশন অ্যাক্ট' (HAMA)-এর ২৮ ধারার সুরক্ষা পাবে। এই সব ধারা অনুযায়ী, কোনও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হলেও তৃতীয় পক্ষের ভরণপোষণের অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

4/7

বিয়ের সময় থেকেই

এই আইন অনুযায়ী, বিয়ের সময় থেকেই আসলে স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার সুপ্ত ভাবে জন্ম নেয়। ভরণপোষণের মামলা দায়ের হলে তা অপরিণত অধিকার হয়ে ওঠে এবং আদালত ভরণপোষণের আদেশ দিলে তা সম্পত্তির উপর চার্জ হিসেবে কার্যকর হয়। আদালতের মতে, ভরণপোষণের দাবির জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর যদি স্বামী তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করেন, তাহলে সেই বিক্রির অর্থও স্ত্রীর ভরণপোষণ সংক্রান্ত অধিকারের মধ্যেই পড়বে।

5/7

কেরল হাইকোর্টের রায়

ডিভিশন বেঞ্চের করা দুটি প্রশ্নের উত্তরেই কেরল হাইকোর্ট এই রায় দেয়। এক মহিলা পারিবারিক আদালতে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোশের মামলা করেছিলেন। ম্যাট্রিমনিয়াল আপিলে এক ব্যক্তি জানান, তিনি ওই মহিলার স্বামীর কাছ থেকে সম্পত্তি কিনেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে পারিবারিক আদালত ওই মহিলাকে দিয়ে দেয়।

6/7

পরস্পরবিরোধী

ফ্যামিলি কোর্ট ওই ব্যক্তির দাবি খারিজ করে। ওই ক্রেতা ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন। ডিভিশন বেঞ্চ বিভিন্ন রায়ে পরস্পরবিরোধী মত লক্ষ্য করে বিষয়টি ফুল বেঞ্চে পাঠায়।

7/7

ফুল বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ

ফুল বেঞ্চ ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্টের ৩৯ ধারা এবং হিন্দু মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডপশন অ্যাক্ট (HAMA)-এর ৬টি ধারা খতিয়ে দেখে জানায়, ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্টের ৩৯ ধারা সরাসরি সম্পত্তির উপর অধিকার তৈরি না করলেও, ভরণপোষণের অধিকার থাকলে সম্পত্তি হস্তান্তরের পরও সেই অধিকার থাকে। 

