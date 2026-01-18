High Court on Wife's Claim: স্বামীর কোন ধরনের সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার গ্রাহ্য? খোরপোশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী রায় হাইকোর্টের...

High Court on Wife's Claim: স্বামীর কোন ধরনের সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার গ্রাহ্য? খোরপোশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী রায় হাইকোর্টের...
Kerala High Court: হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ভরণপোষণ মামলা চলাকালীন সম্পত্তি বিক্রি করে স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের দায় এড়াতে পারেন না। স্ত্রী তারঁ ভরণপোষণের দাবি সম্পত্তির লাভ থেকেও আদায় করতে পারবেন। যুগান্তকারী!
বিচারপতি সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারী, বিচারপতি পি.ভি. কুণহিকৃষ্ণন ও বিচারপতি জি. গিরিশ-এর বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার 'ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্টে'র ৩৯ ধারা এবং 'হিন্দু মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডপশন অ্যাক্ট' (HAMA)-এর ২৮ ধারার সুরক্ষা পাবে। এই সব ধারা অনুযায়ী, কোনও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হলেও তৃতীয় পক্ষের ভরণপোষণের অধিকার সুরক্ষিত থাকে।
এই আইন অনুযায়ী, বিয়ের সময় থেকেই আসলে স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার সুপ্ত ভাবে জন্ম নেয়। ভরণপোষণের মামলা দায়ের হলে তা অপরিণত অধিকার হয়ে ওঠে এবং আদালত ভরণপোষণের আদেশ দিলে তা সম্পত্তির উপর চার্জ হিসেবে কার্যকর হয়। আদালতের মতে, ভরণপোষণের দাবির জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর যদি স্বামী তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করেন, তাহলে সেই বিক্রির অর্থও স্ত্রীর ভরণপোষণ সংক্রান্ত অধিকারের মধ্যেই পড়বে।
