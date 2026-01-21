Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: ৯০ লাখি ফ্ল্যাট, একাধিক ব্যাংকে বিনিয়োগ,বাজারে ১ কোটির উপর ঋণ-ই! হিরণের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত কোটি? 'স্ত্রী' অনিন্দিতার-ই বা কত?

Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: ৯০ লাখি ফ্ল্যাট, একাধিক ব্যাংকে বিনিয়োগ,বাজারে ১ কোটির উপর ঋণ-ই! হিরণের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত কোটি? 'স্ত্রী' অনিন্দিতার-ই বা কত?
Hiran Property: রাজ্য-রাজনীতিতে এখন হট টপিক বিজেপি অভিনেতা-বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্য়ায়ের দ্বিতীয় বিয়ে। বারাণসীর ঘাটে পেশায় মডেল ঋতিকা গিরিকে বিয়ে করেছেন হিরণ। মঙ্গলবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই বিয়ের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন অভিনেতা-বিধায়ক। তারপর থেকেই চর্চায় বিজেপি বিধায়ক-অভিনেতা।
1/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
২০২১-এর হলফনামায় স্ত্রী হিসেবে অনিন্দিতার নাম উল্লেখ করেছিলেন হিরণ। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের ছবি সামনে আসতেই প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার সঙ্গে হিরণের বিচ্ছেদ নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। যদিও তাঁর এই দ্বিতীয় বিয়ের খবর সামনে আসার পরই হিরণের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন অভিনেতা-বিধায়কের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়।
2/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
photos
TRENDING NOW
3/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
4/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে অন্য মাত্রা পায় অভিনেতা-সাংসদ দেবের সঙ্গে তাঁর টক্কর। যদিও ঘাটাল আসনে দেবের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জিততে পারেনি হিরণ। কানাঘুষোয় খবর, অভিনেতা-রাজনীতিক হিরণের বাজারে নাকি ১ কোটি টাকার উপর ঋণ রয়েছে। এদিকে আবার রয়েছে ৯০ লাখি ফ্ল্যাটও! চলুন দেখা যাক, অভিনেতা-রাজনীতিক হিরণের সম্পত্তির পরিমাণ কত? কী কী আছে তাঁর?
5/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
6/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
7/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
8/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
9/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
10/10
দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...
ওদিকে হলফনামায় স্ত্রী হিসেবে অনিন্দিতার আয়েরও উল্লেখ রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে অনিন্দিতার আয় ছিল ৫,৪৭,১০০ টাকা। ২০২১-২২-এ ছিল ৪,০৫,৫৭০ টাকা। স্ত্রী অনিন্দিতারও ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি রয়েছে। প্রায় ২০ লাখ টাকার গয়না রয়েছে অনিন্দিতার। অনিন্দিতার অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১,৯২,২৪,৭৭৯ টাকা বলে উল্লেখ।
photos