Zee News Bengali
  • Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: ৯০ লাখি ফ্ল্যাট, একাধিক ব্যাংকে বিনিয়োগ,বাজারে ১ কোটির উপর ঋণ-ই! হিরণের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত কোটি? স্ত্রী অনিন্দিতার-ই বা কত?

Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: ৯০ লাখি ফ্ল্যাট, একাধিক ব্যাংকে বিনিয়োগ,বাজারে ১ কোটির উপর ঋণ-ই! হিরণের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত কোটি? 'স্ত্রী' অনিন্দিতার-ই বা কত?

Hiran Property: রাজ্য-রাজনীতিতে এখন হট টপিক বিজেপি অভিনেতা-বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্য়ায়ের দ্বিতীয় বিয়ে। বারাণসীর ঘাটে পেশায় মডেল ঋতিকা গিরিকে বিয়ে করেছেন হিরণ। মঙ্গলবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই বিয়ের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন অভিনেতা-বিধায়ক। তারপর থেকেই চর্চায় বিজেপি বিধায়ক-অভিনেতা।

| Jan 21, 2026, 11:56 AM IST
1/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

২০২১-এর হলফনামায় স্ত্রী হিসেবে অনিন্দিতার নাম উল্লেখ করেছিলেন হিরণ। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের ছবি সামনে আসতেই প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার সঙ্গে হিরণের বিচ্ছেদ নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। যদিও তাঁর এই দ্বিতীয় বিয়ের খবর সামনে আসার পরই হিরণের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন অভিনেতা-বিধায়কের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। 

2/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

তাঁর সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদ না হতেই, তাঁকে ডিভোর্স না দিয়েই হিরণ দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন বলে অভিযোগ অভিনেতা-বিধায়কের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার। বলেন, 'দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার করেছে, লজ্জায় কিছু বলিনি। মেয়ের বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছে।'

3/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

পুরো নাম হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। ২০০৭ সালে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ। এরপর আসেন রাজনীতিতে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর আসন থেকে জিতে বিধায়ক হন হিরণ। বর্তমানে তাঁকে আর অভিনয়ে দেখা যায় না। সক্রিয় রাজনীতিক তিনি। অভিনেতা-রাজনীতিক হিরণ নিজেকে গবেষক বলেও দাবি করেন।

4/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে অন্য মাত্রা পায় অভিনেতা-সাংসদ দেবের সঙ্গে তাঁর টক্কর। যদিও ঘাটাল আসনে দেবের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জিততে পারেনি হিরণ। কানাঘুষোয় খবর,  অভিনেতা-রাজনীতিক হিরণের বাজারে নাকি ১ কোটি টাকার উপর ঋণ রয়েছে। এদিকে আবার রয়েছে ৯০ লাখি ফ্ল্যাটও! চলুন দেখা যাক, অভিনেতা-রাজনীতিক হিরণের সম্পত্তির পরিমাণ কত? কী কী আছে তাঁর?

5/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

২০২৪-এর নির্বাচনী হলফনামায় হিরণ দাবি করেছিলেন, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ৫,৪২,৫৭০ টাকা। হলফনামা থেকেই জানা যায়, একাধিক ব্যাঙ্কে টাকা রয়েছে তাঁর। ব্যাংক ও বিনিয়োগ মিলিয়ে হিরণের মোট পরিমাণ ২,৯৩,৪৪,১৩২ টাকা।

6/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে হিরণের আয় ছিল ৮,৬৮,১২৩ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৭,৮০,২৫০ টাকা।  ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৫,০১, ৬৭০ টাকা। এরপর ২০২১-২২ অর্থবর্ষে হিরণের আয় একলাফে কয়েক লক্ষ টাকা বেড়ে দাঁড়ায় ৯,০১,৯১০ টাকা। 

7/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

৪,৭১,৬৯৬ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি রয়েছে হিরণের। ১৫ লক্ষ টাকার সোনার গয়না রয়েছে হিরণের। হিরণের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ মোট ৩,১৩,১৫,৮২৮ টাকা। 

8/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

২০১৫-তে কসবায় ৩২ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলন হিরণ। ২০২৪ সালে যার বাজারমূল্য দাঁড়ায় ৯০ লক্ষ টাকা। হাতে নগদ ১৫ লক্ষ। 

9/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

নিজের আয়ের উৎস হিসেবে হলফামায় হিরণ অভিনয়, বিধায়ক হিসেবে পাওয়া ভাতা ও ব্যবসার কথা-ই উল্লেখ করেছেন হিরণ। এদিকে এত সম্পত্তির মালিক হয়েও বাজারে ১ কোটি ৫২ হাজার টাকার উপর নাকি ঋণও রয়েছে অভিনেতা-বিধায়ক হিরণের!

10/10

দ্বিতীয়বার বিবাহিত হিরণের মোট সম্পত্তি...

ওদিকে হলফনামায় স্ত্রী হিসেবে অনিন্দিতার আয়েরও উল্লেখ রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে অনিন্দিতার আয় ছিল ৫,৪৭,১০০ টাকা। ২০২১-২২-এ ছিল ৪,০৫,৫৭০ টাকা। স্ত্রী অনিন্দিতারও ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি রয়েছে। প্রায় ২০ লাখ টাকার গয়না রয়েছে অনিন্দিতার। অনিন্দিতার অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১,৯২,২৪,৭৭৯ টাকা বলে উল্লেখ।

