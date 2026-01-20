English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Hiraan Marriage: DJ নয়, বাজল সানাই! ভোটের মুখে আচমকা বিয়ে সারলেন দেব-শত্রু হিরণ...

Hiraan Marriage: DJ নয়, বাজল সানাই! ভোটের মুখে আচমকা বিয়ে সারলেন 'দেব-শত্রু' হিরণ...

Hiran Chatterjee Marriage: দীর্ঘদিনের জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। বেনারসের ঘাটে চুপিসারেই বিয়ে সারলেন বিজেপি বিধায়ক। মঙ্গলবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন অভিনেতা। হিরণকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। কার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন হিরণ?

| Jan 20, 2026, 04:50 PM IST
1/12

হিরণের বিয়ের ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের আগেই বড় খবর দিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। টলিউড অভিনেতা তথা খড়্গপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায় শুরু করলেন জীবনের নতুন এক অধ্যায়।   

2/12

হিরণের বিয়ের ছবি

দীর্ঘদিনের জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। বেনারসের ঘাটে চুপিসারেই বিয়ে সারলেন বিজেপি বিধায়ক।   

3/12

হিরণের বিয়ের ছবি

মঙ্গলবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন অভিনেতা।   

4/12

হিরণের বিয়ের ছবি

হিরণের পাত্রী কে? জানা যায় তাঁর স্ত্রী ঋতিকা গিরি। পেশায় ঋতিকা একজন মডেল।  

5/12

হিরণের বিয়ের ছবি

শোনা যাচ্ছে, ঋতিকার সঙ্গে হিরণের সম্পর্ক বেশ পুরনো। তবে রাজনীতির ব্যস্ততা এবং ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখতেই পছন্দ করতেন তিনি।   

6/12

হিরণের বিয়ের ছবি

খড়্গপুরের বিধায়ক হওয়ার পর থেকে অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটাতেন হিরণ।   

7/12

হিরণের বিয়ের ছবি

ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, প্রাক্তন স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর তিক্ততা দীর্ঘদিনের। হিরণ এবং অনিন্দিতার একটি কন্যাসন্তানও রয়েছে। অনিন্দিতার সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদ বা সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে হিরণ আগে কখনও মুখ না খুললেও,মঙ্গলবার তাঁর পোস্ট করা ছবিগুলো সব পরিষ্কার করে দিল।  

8/12

হিরণের বিয়ের ছবি

কে এই ঋতিকা? সোশ্যাল মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, ঋতিকা এবং হিরণের আলাপ দীর্ঘদিনের। রাজনীতির ময়দান হোক বা ব্যক্তিগত কঠিন সময়— ঋতিকাকে সবসময় হিরণের পাশে দেখা গেছে।  

9/12

হিরণের বিয়ের ছবি

বিয়ের ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ছিমছাম কিন্তু আভিজাত্যে ভরপুর এক অনুষ্ঠানে চার হাত এক হয়েছে তাঁদের।   

10/12

হিরণের বিয়ের ছবি

হিরণের পরনে ছিল ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি এবং ঋতিকা সেজেছিলেন লাল বেনারসিতে।  

11/12

হিরণের বিয়ের ছবি

হিরণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও আপাতত তাঁর ফোন বন্ধ। জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটি তিনি একান্তভাবে পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে চাইছেন।   

12/12

হিরণের বিয়ের ছবি

অভিনয় ছেড়ে এখন হিরণের ধ্যান-জ্ঞান রাজনীতি, আর তার মাঝেই এই ব্যক্তিগত মাইলফলক তাঁর জীবনে নতুন বসন্ত নিয়ে এল। হিরণকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। 

