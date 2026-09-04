Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের দ্বিগুণ বেতনবৃদ্ধির ঘোষণা, কবে পাবেন নতুন স্যালারি?

দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের দ্বিগুণ বেতনবৃদ্ধির ঘোষণা, কবে পাবেন নতুন স্যালারি?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 04, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:44 PM IST

Salary Hike of Bangladesh Govt Employee: সরকারি কর্মী ও শিক্ষকদের জন্য বিরাট আর্থিক উপহার সরকারের। সোমবার অনুমোদিত হয়েছে বহুপ্রতীক্ষিত ‘জাতীয় বেতনস্কেল ২০২৬’। নতুন এই বেতন পরিকাঠামোয় দেশের সরকারি কর্মচারীদের মূল বেতন (Basic Pay) ক্ষেত্রবিশেষে ১০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৪২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে চলেছে। মোট ২০টি গ্রেডের কর্মীদের জন্যই এই নজিরবিহীন বেতনবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

 

বেতনের নতুন সমীকরণ1/11

বেতনের নতুন সমীকরণ

নতুন জাতীয় বেতনস্কেলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন-- দুই স্তরেই বড় অঙ্কের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

শীর্ষ স্তর: 2/11

শীর্ষ স্তর:

১ম গ্রেডের প্রারম্ভিক মূল বেতন ৭৮ হাজার টাকা থেকে দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকায়। ২য় গ্রেডে ৬৬ হাজার–৭৬ হাজার ৪৯০ টাকার পরিবর্তে মূল বেতন হচ্ছে ১ লাখ ৩২ হাজার থেকে ১ লাখ ৫৩ হাজার টাকা।

 

অন্যান্য গ্রেড: 3/11

অন্যান্য গ্রেড:

৩য় গ্রেডে প্রারম্ভিক বেতন ৫৬ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ১৩ হাজার এবং ৪র্থ গ্রেডে ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা করা হয়েছে।

 

নিচের স্তর:4/11

নিচের স্তর:

৫ম থেকে ১১তম গ্রেড পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূল বেতন বাড়ছে এক ধাক্কায় ১০০ শতাংশ। এরপর ধাপে ধাপে বৃদ্ধির হার আরও বেশি-- ১২তম গ্রেডে ১১৫%, ১৩তম গ্রেডে ১১৮%, ১৪তম গ্রেডে ১৩০% এবং ১৫ ও ১৬তম গ্রেডে ১৩৫%। ১৮ ও ১৯তম গ্রেডে এই হার যথাক্রমে ১৩৯% ও ১৪১%। সবথেকে বেশি লাভবান হচ্ছেন সর্বনিম্নে থাকা ২০তম গ্রেডের কর্মীরা, যেখানে বৃদ্ধি হয়েছে সর্বোচ্চ ১৪২ শতাংশ।

 

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বেতন পরিকাঠামো5/11

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বেতন পরিকাঠামো

তবে এই বেতনবৃদ্ধি বামংলাদেশে। এই রাজ্যে যখন মূল বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীরা এখনও বেতন পাচ্ছেন ‘রোপা ২০১৯’ (ROPA 2019) কাঠামো অনুযায়ী। এখানে মূল বেতন নির্ধারিত হয় বিভিন্ন ‘পে লেভেল’ (Pay Level) অনুযায়ী:

 

লেভেল ১–৩:6/11

লেভেল ১–৩:

প্রারম্ভিক মূল বেতন শুরু হয় প্রায় ১৭ হাজার টাকা থেকে। ক্লার্ক ও কনস্টেবল পদমর্যাদার কর্মীদের প্রারম্ভিক মূল বেতন ১৯ হাজার ৭০০ টাকা থেকে ২২ হাজার ৭০০ টাকার মধ্যে।

লেভেল ৯–১৪:7/11

লেভেল ৯–১৪:

শিক্ষক ও আধিকারিকদের প্রারম্ভিক মূল বেতন ২৮ হাজার ৯০০ টাকা থেকে ৩৯ হাজার ৯০০ টাকা।

 

লেভেল ১৫–২৪:8/11

লেভেল ১৫–২৪:

 উচ্চপদস্থ কর্মীদের ক্ষেত্রে এই অঙ্ক প্রায় ৪২ হাজার টাকা থেকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়।

 

আর কী সুবিধা?9/11

আর কী সুবিধা?

মূল বেতনের পাশাপাশি এ রাজ্যের কর্মীরা বাড়িভাড়া ভাতা, বার্ষিক ৩ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট, উৎসবের বোনাস এবং বদলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্যাকিং ভাতা পেয়ে থাকেন। 

 

রাজ্য বাজেটে10/11

রাজ্য বাজেটে

সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে আরও ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ফলে মহার্ঘ ভাতার হার ১৮ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ শতাংশে।

 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার11/11

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ইতোমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠন করেছে বহুল প্রতীক্ষিত ‘সপ্তম বেতন কমিশন’। নতুন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর যুক্ত হয়ে এ রাজ্যে মূল বেতন কতটা বাড়ে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন এপার বাংলার লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মী।

TAGS:
Bangladesh govt employee
salary hike

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মুম্বই থেকে বিমান ভূস্বর্গের মাটি ছুঁতেই সজোরে ধাক্কা ইলেকট্রিক পোলে: দুমড়ে মুচড়ে
2
3
4
5