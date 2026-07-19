/সোমবার রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি, বিশ্বকাপ ফাইনালের আগেই বিরাট ঘোষণা সরকারের

রাত থেকে ভোর পর্যন্ত খেলা দেখার ধকল! পরেরদিন শরীরে ছেড়ে দেব স্বাভাবিক ভাবেই। এই অবস্থায় স্কুল-কলেজ যাওয়াই কঠিন। ফলে সরকার নিয়ে ফেলল বিরাট সিদ্ধান্ত।
আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরেই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা বনাম স্পেন। গোটা বিশ্বের মতোই ভারতও সেই মহাযুদ্ধের দিকে তাকিয়ে। আর এই আবহে চলে এল ছুটির বিরাট আপডেট
রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোমবার ছুটি ঘোষণা করল কেরলমের সরকার। ভারতীয় সময়ে ভোরের দিকে শেষ হবে বিশ্বকাপ ফাইনাল। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত জেগে খেলা দেখার একটা ধকল থাকবেই। সেই কথা ভেবেই বড় সিদ্ধান্ত নিল সরকার।
কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন নির্দেশ দিয়েছেন যে, আগামীকাল পেশাগত কলেজ-সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলেও পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাগুলি সময় মতোই অনুষ্ঠিত হবে। এই বিষয়ে সরকারি নির্দেশ শীঘ্রই জারি করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
শিক্ষার্থীদের জন্য ছুটির বিষয়টি বিবেচনা করার বিষয়ে বিরোধী দল ও অন্যদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ভি শিবনকুট্টি আগেই বলেছিলেন যে, মধ্যরাতের পর শেষ হতয়া ম্যাচের ঠিক পরদিন সকালে স্কুলে আসা কঠিন হবে।
এই ছুটির ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের গভীর রাতের সময়সূচির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে। তবে আগে থেকে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি বিদ্যমান সময়সূচি অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হবে।
আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বসেরা হওয়ার সামনে লামিন ইয়ামালের স্পেন। ওদিকে স্পেনকে হারিয়ে ব্যাক-টু-ব্যাক বিশ্বকাপ জেতার হাতছানি মেসির আর্জেন্টিনার সামনে।