/পুজোর আগেই হোমগার্ডদের জন্য সুখবর! পয়লা থেকেই ডিউটি অ্যালাউন্স বাড়ছে, জানিয়ে দিল রাজ্য

পুজোর আগেই সুখবর! ১ অক্টোবর থেকে হোমগার্ডদের ডিউটি অ্যালাউন্স বাড়ছে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাজ্যের হোমগার্ড ভলান্টিয়ার ও হোমগার্ড অফিসারদের ডিউটি অ্যালাউন্স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য়। হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স দফতরের, হোমগার্ড সেলের তরফে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
প্রতিদিনের ডিউটি অ্যালাউন্স ১১০ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ হোমগার্ড অর্গানাইজেশন এবং কলকাতা হোমগার্ড অর্গানাইজেশনের কর্মী ও আধিকারিকরা এই বৃদ্ধির আওতায় পড়বেন।
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