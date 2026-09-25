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পুজোর আগেই হোমগার্ডদের জন্য সুখবর! পয়লা থেকেই ডিউটি অ্যালাউন্স বাড়ছে, জানিয়ে দিল রাজ্য

Published: Sep 25, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:31 PM IST

পুজোর আগেই সুখবর! ১ অক্টোবর থেকে হোমগার্ডদের ডিউটি অ্যালাউন্স বাড়ছে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার

 

Home and Hill Affairs Department1/8

হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স

রাজ্যের হোমগার্ড ভলান্টিয়ার ও হোমগার্ড অফিসারদের ডিউটি অ্যালাউন্স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য়। হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স দফতরের, হোমগার্ড সেলের তরফে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

 

Daily duty allowance2/8

ডিউটি অ্যালাউন্স

প্রতিদিনের ডিউটি অ্যালাউন্স ১১০ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ হোমগার্ড অর্গানাইজেশন এবং কলকাতা হোমগার্ড অর্গানাইজেশনের কর্মী ও আধিকারিকরা এই বৃদ্ধির আওতায় পড়বেন।

 

Home Guard Volunteer3/8

হোমগার্ড ভলান্টিয়ার

৬৪৮ টাকা থেকে বেড়ে ৭৫৮ টাকা

 

Deputy Group Commander4/8

ডেপুটি গ্রুপ কমান্ডার

৬৫৪ টাকা থেকে বেড়ে ৭৬৪ টাকা

Group Commander5/8

গ্রুপ কমান্ডার

৬৫৬ টাকা থেকে বেড়ে ৭৬৬ টাকা

 

Deputy Commandant6/8

ডেপুটি কমান্ড্যান্ট

৬৫৯ টাকা থেকে বেড়ে ৭৬৯ টাকা

Home Guard Commandant7/8

হোমগার্ড কমান্ড্যান্ট

৬৬২ টাকা থেকে বেড়ে ৭৭২ টাকা

 

District Commandant8/8

ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড্যান্ট

৬৬৫ টাকা থেকে বেড়ে ৭৭৫ টাকা

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