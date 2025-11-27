English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

Hong Kong deadliest fire in decades: রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের ফেলে যাওয়া দাহ্য বস্তু থেকেই আগুন ছড়ায়। ৩ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার...

| Nov 27, 2025, 05:33 PM IST
1/8

হংকংয়ে বিধ্বংসী বহুতল অগ্নিকাণ্ড

Hong Kong highrise deadliest fire

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হংকংয়ে। কয়েক দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।  

2/8

হংকংয়ে বিধ্বংসী বহুতল অগ্নিকাণ্ড

Hong Kong highrise deadliest fire

বিধ্বংসী আগুন যেন গিলে খেল হংকংয়ের বহুতল! দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা বহুতল। আগুনের লেলিহান শিখা উঠে যাচ্ছে আকাশে।  

3/8

হংকংয়ে বিধ্বংসী বহুতল অগ্নিকাণ্ড

Hong Kong highrise deadliest fire

বিধ্বংসী আগুনে জীবন্ত দগ্ধ ৫৫। এখনও নিখোঁজ বহু। প্রায় ২৭৫ জনের কোনও খোঁজ মিলছে না।  

4/8

হংকংয়ে বিধ্বংসী বহুতল অগ্নিকাণ্ড

Hong Kong highrise deadliest fire

তাঁরাও হয়তো জীবন্ত পুড়ে কাঠ হয়ে গিয়েছেন বলে আশঙ্কা। বিধ্বংসী আগুন মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের ৭টি বহুতলে ছড়িয়ে পড়ে।  

5/8

হংকংয়ে বিধ্বংসী বহুতল অগ্নিকাণ্ড

আগুনের গ্রাসে চলে যায় সেগুলিও। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের ভিডিয়ো দেখে শিউরে উঠছে সবাই।  

6/8

হংকংয়ে বিধ্বংসী বহুতল অগ্নিকাণ্ড

Hong Kong highrise deadliest fire

হংকংয়ের ওয়াং ফুক কোর্ট কমপ্লেক্সে মেরামতির কাজ চলার সময় এই আগুন লাগে।  

7/8

হংকংয়ে বিধ্বংসী বহুতল অগ্নিকাণ্ড

Hong Kong highrise deadliest fire

জানা গিয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের ফেলে যাওয়া দাহ্য বস্তু থেকেই আগুন ছড়ায়। ৩ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে স্থানীয় প্রশাসন।  

8/8

হংকংয়ে বিধ্বংসী বহুতল অগ্নিকাণ্ড

Hong Kong highrise deadliest fire

বহুতলটি ঘিরে থাকা বাঁশের কাঠামোয় দ্রুত সেই আগুন ধরে যায়। আর তারপরই বিধ্বংসী চেহারা নেয়।

