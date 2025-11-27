Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...
Hong Kong deadliest fire in decades: রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের ফেলে যাওয়া দাহ্য বস্তু থেকেই আগুন ছড়ায়। ৩ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার...
Three men arrested for manslaughter after NIGHTMARE Hong Kong fire— RT (@RT_com) November 26, 2025
At least 40 people now dead, nearly 300 missing
City officials still haven’t commented on the cause of the blaze https://t.co/YoP9MNDj5k pic.twitter.com/CqdsJyZJMO
