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Sumit Das: নিম্নমানের জ্যাকেট-মোজা-গ্লাভসে বাদ হাত-পায়ের ২০ আঙুলই! মেলেনি মেডিক্যাল বেনিফিটও, জেরক্স করেই বাঁচার অসম লড়াই সুমিতের

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 16, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:49 PM IST

Mountaineer Sumit Das Tragic Story: স্বপ্ন ছিল ভালো পর্বতারোহী হবেন। কিন্তু দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় সেই অভিযান। এখন ছোট জেরক্সের দোকান চালিয়ে কোনওভাবে দিন গুজরান হয়।

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বিধান সরকার: পর্বতারোহণে গিয়ে বাদ গেছে হাত পায়ের সব আঙুল! জেরক্সের দোকান থেকে পেট চলে পর্বতারোহীর। বাদ পড়েছে হাত ও পায়ের কুড়িটা আঙুল। দোকান সামলে জীবনযুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন পান্ডুয়ার সুমিত দাস। আর এসবের পিছনেই সৌজন্যে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের যুব কল্যাণ দফতরের দূর্নীতি।

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আট বছর পেরিয়ে গেছে। শরীরের ক্ষত শুকিয়েছে, কিন্তু মনের ক্ষতটা রোজ রক্তাক্ত করে সুমিতকে। পর্বত জয়ের স্বপ্ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফেডারেশনে আবেদন করেছিলেন।

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২০১৭ সালে সুদর্শন অভিযানের জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল যুব কল্যাণ দপ্তরের। সেখানে আবেদন করেছিলেন পান্ডুয়ার তিন্নার তরুণ পর্বত আরোহী সুমিত দাস(৩১)। তাঁর অভিযোগ, সুদর্শন অভিযানের জন্য তাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। 

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সল্টলেক স্টেডিয়ামে ডাকা হয় অভিযান দলের সদস্যদের। বলা হয় পর্বতে আরোহনে অভিজ্ঞতার জন্য সুদর্শন পর্বত অভিযানের জন্য তাদের নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে অভিযানে বেড়ানোর কয়েকদিন আগেই তাদের জানানো হয় সুদর্শন পর্বত অভিযানের বদলে শ্রীকৈলাস পর্বত অভিযানে যাওয়ার কথা। 

 

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অক্টোবর মাসেই তারা শ্রীকৈলাস অভিযানের জন্য রওনা দেন। তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেছিলেন। সেই ছবিও রয়েছে সুমিতের কাছে। 

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উত্তরাখন্ডের ২২,৭৪৪ ফুট উচ্চতার পর্বত শ্রীকৈলাশ অভিযানের জন্য যে জ্যাকেট, উলেন মোজা, জুতো, গ্লাভস, স্লিপিং টেন্ট ও সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল তা খুবই নিম্নমানের ছিল বলে অভিযোগ সুমিতের। 

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আট বছর আগের সেই দিনের কথা মনে পড়লে এখনও শিউরে ওঠেন সুমিত। নিম্নমানের সামগ্রী না দিলে হয়তো হাত- পায়ের আঙুলগুলো আজ অক্ষত থাকতো। প্রসঙ্গত, সুমিতের মতই চন্দননগরের পর্বতারোই পিয়ালী বসাক প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন কয়েক দিন আগে। 

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২০১২ সাল থেকে শুরু ২০১৩ সালে হিমাচলের CV13 পর্বত শৃঙ্গে আহোরণ। ২০১৫ থেকে ২০১৬, দার্জিলিংয়ের মাউন্টেনারিং  ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নেন সুমিত। স্বপ্ন ছিল ভালো পর্বতারোহী হবেন। কিন্তু শ্রীকৈলাস অভিযান তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত হয়ে দাঁড়ায়।

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এখন পান্ডুয়ার তিন্না বাজারে একটি ছোট জেরক্সের দোকান চালিয়ে কোনওভাবে দিন গুজরান হয় তাঁর। সুমিত বলেন, খবরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ফর্ম জমা দিয়েছিলাম। আমাদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হয়েছিল। 

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সেই ইন্টারভিইতে আমরা পাস করার পর আমাদের সিলেক্ট করা হয়েছিল। আমাদের প্রথমে বলা হয়েছিল সুদর্শন পর্বত অভিযান। কিন্তু পরে জানতে পারি অন্য শৃঙ্গের জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে আমরা এই অভিযানে বেরিয়েছিলাম। 

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গঙ্গোত্রী হয়ে শ্রীকৈলাসে পৌঁছতে হয়। শ্রীকৈলাস পর্বত অভিযানে ১০ জন গিয়েছিলাম। রাত্রিবেলা যখন আমরা তাঁবুতে ছিলাম তখন রাত তিনটে। দেখি তাঁবু থেকে জল পড়ছে। নিম্নমানের সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল আমাদের। প্রায় এক কোমর বরফ কেটে আমাদের যেতে হয়েছিল। 

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অভিযানের জন্য যে কিট লাগে সেগুলো একদমই খারাপ মানের দেওয়া হয়েছিল। আমার ফ্রস্টবাইট হয়। এমনকি সেই সময় আমার ঠিকমত চিকিৎসাও করা হয়নি। ব্যাগ, ম্যাট্রেস, জ্যাকেট যেগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো বরফের শৃঙ্গের জন্য একদমই অনুপযুক্ত ছিল। 

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শৃঙ্গ জয় করতে যেদিন যাই সেদিনই আমার ফ্রস্টবাইট হয়েছিল। এতে আমার হাত ও পায়ের কুড়িটা আঙুল বাদ যায়। বিভিন্ন প্রশাসনের দফতরে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু সুরাহা কিছুই হয়নি। দুর্ঘটনা হলে যে মেডিক্যাল বেনিফিট পাওয়া যায়, সেটাও আমি পাইনি। 

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ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে পান্ডুয়ার বিজেপির বিধায়ক তুষার মজুমদারের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন সুমিত। তুষার মজুমদার বলেন, সুমিত সহ বেশ কয়েকজন শ্রীকৈলাস পর্বত অভিযানে গিয়েছিলেন। পর্বত আরোহীদের জন্য যে কিট দেওয়া হয় সেটি নিম্নমানের দেওয়া হয়েছিল। আর তাতেই সুমিতের শরীরের কুড়িটা আঙুল বাদ পড়ে। 

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তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পুরো বিষয়টা জানিয়ে আমি চিঠি দেওয়ার ভাবনা নিয়েছি। আমি তাকে আশ্বস্ত করেছি আমি তার পাশে রয়েছি। তৃণমূল মানেই দুর্নীতি। এর তদন্ত হওয়া উচিত। পিয়ালী বসাক সুমিত দাস  সহ অনেকের সঙ্গেই এই দুর্নীতি করা হয়েছে।

TAGS:
Mountaineer Sumit Das

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