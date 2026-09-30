/পুজোর আগেই শেষ সুখটান! আদালতের রায় পুরোপুরি নিষিদ্ধ বিক্রিবাটা, মিলবে না কোথাও

Hookah banned: পুজোর আগেই শেষ হচ্ছে সুখটান! আদালতের রায় এবার পুরোপুরি নিষিদ্ধ বিক্রিবাটা, আর মিলবে না কোথাও! চলে এল বিরাট খবর
উত্তরপ্রদেশের নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও লখনউ-সহ বিভিন্ন শহরে বন্ধ হল সুখটান! এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় হুক্কা বিক্রি নিষিদ্ধ হল সেখানে। বিচারপতি শেখর বি সরাফ ও একে চৌধুরীর লখনউ বেঞ্চ হুকা বার পরিচালনা সংক্রান্ত মূল পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আবেদনও খারিজ করেছে আদালত।
হুক্কা বার পরিচালনার জন্য আলাদা লাইসেন্স দেওয়ার কোনও এখতিয়ার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্ট বা পৌর কর্তৃপক্ষের নেই। হুক্কা পরিবেশন সংক্রান্ত বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কী বলেছে, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই নীচে দেওয়া হলো।
আবেদনকারীরা বৈধ খাদ্য-প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স থাকা রেস্তোরাঁগুলিতে নির্দিষ্ট ধূমপান-এলাকায় হুকা পরিবেশনের অনুমতি চেয়েছিলেন। পাশাপাশি ব্যবসায় পুলিসের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষারও আবেদন জানিয়ে ছিলেন।
আদালত জানিয়েছে যে, নির্দিষ্ট ধূমপান এলাকা জনসমক্ষে ধূমপানের নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে কেবল একটি সীমিত ব্যতিক্রম। ২০০৩ সালের Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) এবং ২০০৮ সালের Prohibition of Smoking in Public Places Rules অনুযায়ী, ওই এলাকায় কোনও ধরনের পরিষেবা দেওয়ার অনুমতি নেই।
আদালত জানিয়ে দিয়েছে ২০১৭ সালে নিয়ম সংশোধনের পর ‘এনি আদার সার্ভিসে’-এর পরিবর্তে ‘এনি সার্ভিস’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে হুকা তৈরি করা, তাতে তামাক ভরা, হুকার উপর কয়লা রাখা, তা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া কিংবা কয়লা বদলে দেওয়া—প্রতিটি কাজই পরিষেবা প্রদানের আওতায় পড়বে বলে জানিয়েছে আদালত।
আদালত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে। হুক্কা প্রস্তুত ও পরিচালনার প্রক্রিয়ায় ‘সেবা’ প্রদানের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গ্রাহক নিজে হুক্কা পরিচালনা করছেন—শুধুমাত্র এই বিষয়টিই এই কার্যক্রমের আইনি প্রকৃতিকে কোনও ভাবেই পরিবর্তন করে না। এমনই পর্যবেক্ষণ আদালতের