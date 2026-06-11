/Strait Of Hormuz closed Big Update: ভারতীয়দের বিরাট দুঃসংবাদ: দুধ, সবজি, রান্নার গ্যাস-- মধ্যবিত্তর পকেটে আগুন ধরিয়ে প্রচুর দাম বাড়ছে যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের

Daily essentials price hike in India: আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তার জেরে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা। আমেরিকার বিমান হামলার পর ইরান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' (Strait of Hormuz) সব ধরনের বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য ‘সম্পূর্ণ বন্ধ’ ঘোষণা করেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক ধাক্কায় ২ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্রণালী বন্ধের সরাসরি প্রভাব পড়বে রান্নাঘরে। ভারত তার চাহিদার সিংহভাগ এলপিজি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আমদানি করে। এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে আমদানি খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বাড়িয়ে দেবে।
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যদি ব্যারল প্রতি ১০০ ডলার বা তার বেশি থাকে, তবে ভারতের তেল বিপণন সংস্থাগুলোর ওপর চাপ বাড়বে। খুচরো বাজারে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়লে তা দেশের সার্বিক পরিবহণ ব্যবস্থাকে মহার্ঘ করে তুলবে।
খেত থেকে সবজি বা ডেইরি ফার্ম থেকে দুধ শহরের বাজারে পৌঁছানোর জন্য মূলত ডিজেলচালিত ট্রাকের ওপর নির্ভর করতে হয়। ডিজেলের দাম বাড়লে পরিবহণ খরচ এক লাফে বাড়বে, যার ফলে উৎপাদন ঠিক থাকলেও বাজারে আলু, পটল, পিঁয়াজ থেকে শুরু করে দুধের দাম এক ধাক্কায় সাধারণ মানুষের পকেটে কোপ মারবে।
বিস্কুট, চিপস, ইনস্ট্যান্ট নুডলস কিংবা ভোজ্য তেলের মতো প্যাকেটজাত পণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো দ্বিমুখী সংকটে পড়বে। একদিকে কাঁচামাল পরিবহণ খরচ বাড়বে, অন্যদিকে এই সব খাবার প্যাকেজিংয়ের জন্য যে প্লাস্টিক উপাদান লাগে তা পেট্রোকেমিক্যাল (খনিজ তেল উপজাত) থেকে তৈরি। ফলে হয় এই পণ্যগুলোর দাম বাড়বে, নয়তো একই দামে প্যাকেটের ভেতরের খাবারের পরিমাণ কমে যাবে।
আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের সাবান, শ্যাম্পু, ডিটারজেন্ট এবং ঘর পরিষ্কার করার লিকুইড তৈরি করতে যে রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রয়োজন হয়, তার বেশিরভাগই আসে খনিজ তেল বা পেট্রোকেমিক্যালস থেকে। তেলের বাজার চড়লে এই প্রসাধন ও পরিচ্ছন্নতার সামগ্রীগুলোর উৎপাদন খরচ বাড়বে, যা সুপারমার্কেটের তাকে দামের ট্যাগ বদলে দেবে।
বালতি, মগ, টিফিন বক্স, জলের বোতল থেকে শুরু করে রান্নাঘরের প্লাস্টিকের কনটেইনার-- সবই পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক কাঁচামাল দিয়ে তৈরি। খনিজ তেলের দামের সাথে প্লাস্টিক পণ্যের দামের সরাসরি সম্পর্ক থাকায় এগুলোও দামি হতে বাধ্য।
প্রথম নজরে সম্পর্কহীন মনে হলেও বিশ্বব্যাপী লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহণ খরচ বাড়লে আমদানিকৃত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ ও গ্যাজেটের দাম বাড়ে। তা ছাড়া মোবাইল ও অন্যান্য হোম অ্যাপ্লায়েন্সে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক বডি ও পেট্রোকেমিক্যাল উপাদান ব্যবহৃত হয়।
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রতি ১০ ডলার বাড়লে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের মুদ্রাস্ফীতি এক লাফে অনেকটা বেড়ে যায় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়।
যদিও ভারতের নিজস্ব তেলের ভাণ্ডার (Strategic Reserves) রয়েছে এবং দেশি সংস্থাগুলো রাশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকা থেকে তেল আমদানির চেষ্টা করছে।
হরমুজ প্রণালীর এই অচলাবস্থা আগামী কয়েক সপ্তাহ বজায় থাকলে ভারতীয় মধ্যবিত্তের পকেটে তার আঁচ লাগা অনিবার্য।