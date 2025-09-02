English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্ত্রী-র বিষয়ে চাপে সিংহ, পুরনো প্রেমে বিপত্তি বৃশ্চিকের, পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal, 2 September 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 02, 2025, 09:27 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অফিসে উন্নতির যোগ। বন্ধুদের সঙ্গে একটু বুঝে কথা বলুন, বিবাদ হতে পারে। হার্টের কোনও সমস্যা হতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনও কারণে বিবাদ বা তর্ক হতে পারে। আজ ব্যবসায় মন্দা বাড়তে পারে। কাজের ব্যাপারে উত্তেজনা বাড়তে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটি ভালো যাবে। কর্মস্থলে কোনও রহস্যজনক পদ প্রাপ্তি হতে পারে। সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন। বাবার সঙ্গে কিছু ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা দেখা যায়। বেকারদের চাকরী সংক্রান্ত তদবিরে তেমন কোনও উপকার হবে না। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দিনটি ঝামেলাপূর্ণ।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পেটের কষ্ট বৃদ্ধি। ব্যবসা ভাল যেতে পারে। কিছু উপহার পেতে পারেন আজ। বাইরের কোনও অচেনা লোকের জন্য বিপদ হতে পারে। অতিরিক্ত খরচ হতে পারে। আইনি কোনও কাজের জন্য বিশেষ আলোচনা। বিবাহের কথা বার্তা বন্ধ রাখা দারকার।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। আর্থিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাবে। রহস্যজনক কারণে আজ পাওনাদারদের দ্বারা ঝামেলার শিকার হতে পারেন। পুলিসি হয়রানি বা গ্রেফতার সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বিলাসিতার জন্য খরচ বৃদ্ধি। বাড়তি কোনও ব্যবসা থেকে অর্থ আসতে পারে। স্ত্রীর ব্যাপারে চাপ আসার আশঙ্কা। বাবার সঙ্গে তর্ক হতে পারে।পড়াশোনায় সাফল্য আসতে পারে। অসৎ লোক থেকে সাবধান থাকুন। অর্থের ব্যাপারে চাপ বৃদ্ধি। কোনও কাজের জন্য মানসিক কষ্ট হতে পারে। মায়ের শরীরের জন্য খরচ।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দিনটি ঝামেলাপূর্ণ। বৈদেশীক প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের ঝামেলা বৃদ্ধি পাবে। রিক্রুটিং এজেন্সী বা ট্রাভেল এজেন্টদের কর্মক্ষেত্রে কোনো আইনগত জটিলতা দেখা দেবে। আমদানী রাপ্তাণী বাণিজ্যে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অযথা কোনও অশান্তি হতে পারে। প্রিয় জনের জন্য মানসিক কষ্ট বাড়তে পারে। বাড়তি খরচের ব্যাপারে চিন্তা বাড়তে পারে। অতিরিক্ত কথা বলবার জন্য কর্মস্থানে বিবাদ। ব্যবসায় কারও সঙ্গে তর্ক। সন্তানের জন্য কোনও চিন্তা থাকবে। প্রিয় জনের কোনও ক্ষতি হতে পারে। পেটের কোনও সমস্যা বাড়বে। দুপুরের পরে ব্যবসা ভাল যাবে।ভাল কাজ করেও বদনাম আসতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

প্রেম ও রোমান্সে রহস্যজনক বাধা বিপত্তির। হঠাৎ করে পুরোনো প্রেমে কোনও ঝামেলা দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের পড়াশোনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হবার আশঙ্কা। সংসারে কোনও অনৈতিক বিষয় নিয়ে ঝামেলা দেখা দেবে। সৃজনশীল পেশার সঙ্গে জড়িতদের দিনটি ঝামেলাপূর্ণ। পরকীয়া থেকে সাবধান হতে হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

গোপন কোনও রোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা। ব্যবসায় চাপ বাড়বে। প্রেমে আঘাত আসতে পারে। সন্তানের জন্য চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে। অযথা অপমানিত হতে পারেন। তবে ভ্রমণের ভাল যোগ আছে। নিজের জেদের জন্য আজ কোনও ক্ষতি হতে পারে। সম্পত্তির ব্যাপারে আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাদের আশঙ্কা।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিনটি শুভ সম্ভাবনাময়। সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের কাজের ঝামেলা বৃদ্ধি পাবে। প্রকাশকরা কোনো আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন। ছোট ভাই বোনের সাথে বিরোধ হবার আশঙ্কা। তারা কেউ আপনার সম্মান ও মর্যাদার অপব্যবহার করতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

খেলাধূলার দিকে শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনা। পেটের কোনও সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা। ব্যবসায় চাপ বাড়তে পারে।আজ একটু একা থাকতে ভাল লাগবে। জমি, বাড়ি কেনার প্রস্তাব আসতে পারে। কর্মস্থানে কোনও বিবাদ আনেক দূর যাবে, একটু সাবধান থাকুন।অতিরিক্ত কথা বলার জন্য বাড়িতে বিবাদের আশঙ্কা।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মিশ্র সম্ভাবনাময়। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। এলার্জীর কোনো পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। আজ বেসরকারী চাকরীজীবীরা সহকর্মীদের রহস্য জনক আচরণ থেকে সতর্ক থাকুন। ব্যবসায়ীরা অধিনস্ত কর্মচারীর দ্বারা ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারেন।

