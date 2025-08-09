English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেবেন না তুলা, বড় কোনো সাফল্য পেতে পারেন বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal, 09 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 09, 2025, 09:28 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সৌহার্দ্য বাড়বে। প্রত্যাশিত সাফল্য সব দিক থেকে অব্যাহত থাকবে। আপনার অবস্থান ও মর্যাদা বাড়বে। সন্দেহ ও ভয়ের থেকে মুক্ত থাকবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শিক্ষায় মনোযোগ দিবেন এবং আশপাশে ইতিবাচক ফল পাবেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গতি বাড়বে। আধ্যাত্মিক আগ্রহও বাড়বে। আপনি দ্রুত আপনার লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাবেন। শান্ত ও স্থির থাকুন। বিশ্বাস ও আস্থা আপনাকে সফলতার পথে নিয়ে যাবে।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সময় আপনাকে শান্ত ও ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পরামর্শ দিচ্ছে। নানা কাজে হঠাৎ করে ছুটবেন না। বিশ্বাস ও ধৈর্য ধরে বিষয়গুলো মোকাবিলা করুন। নিয়ম ও শৃঙ্খলায় বিশ্বাস আরও বাড়ান। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সম্পর্কের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনার জীবনযাপন আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কর্মস্থলে গতিশীলতা বাড়বে। ব্যবস্থাপনার কাজ সহজভাবে চলবে। ব্যক্তিগত বিষয় আপনার পক্ষে যাবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিশ্রমে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। আপনার কাজ প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল দেবে। লেনদেনে সতর্ক থাকবেন এবং বিনিয়োগে নিয়ন্ত্রণ রাখবেন। ভুল পথে চালিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। ক্ষমাশীল মনোভাব বজায় রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যক্তিগত কাজে আপনি চমৎকার ফল পাবেন। দ্রুত চিন্তা ও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত আপনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। আপনার সাফল্য ক্রমেই বাড়বে। বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে বা বেড়াতে যেতে পারেন। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পরিবারে মিল, বোঝাপড়া ও সমঝোতা বজায় থাকবে। আবেগের বশে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার কথা ও আচরণে প্রভাব থাকবে। মানসিক স্থিতি ও ধৈর্য ধরে রাখুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার আত্মবিশ্বাস উচ্চ থাকবে। আপনি সাহস, দৃঢ়তা ও প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাবেন। সামাজিক বিষয়ে আগ্রহ জোরালো থাকবে। যোগাযোগের পরিধি বাড়বে। মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী থাকবেন। বড় কোনো সাফল্য পেতে পারেন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বড় বড় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। অতিথিরা আসতে পারেন। সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় থাকবে। চারপাশ থেকে সহায়তা মিলবে। সবদিক থেকে সহযোগিতা পাবেন। কথা বলা ও মিটিং সফল হবে। পারস্পরিক দ্বিধা দূর হবে। মনোযোগ থাকবে সম্পদ ও সুযোগের দিকে।  

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুন কিছু শুরু করার আগ্রহ বাড়বে। আপনার সাহস সবাইকে মুগ্ধ করবে। নানা কাজ এগিয়ে নেবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে গতি আসবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভুল এড়িয়ে চলুন। সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার চেষ্টা চলবে। আপনি ব্যবসা সম্প্রসারণের কাজে মনোযোগ দেবেন। সহকর্মীদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। প্রিয়জনদের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি অটুট থাকবে। খরচের ব্যাপারে সাবধান থাকুন। ধৈর্য ধরে, না ঘাবড়িয়ে সামনে এগিয়ে যান। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক দিক উন্নতির পথে থাকবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। পেশাগত সাফল্য বাড়াতে চেষ্টা চলবে। কাজের গতি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে লাভ ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। প্রতিযোগিতায় আগ্রহ বাড়বে। নেতৃত্বের গুণাবলি আরও শক্তিশালী হবে।                                                                                                    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

