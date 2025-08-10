English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাবেন সিংহ, একাধিক সুযোগ আসবে তুলার...

Ajker Rashifal, 10 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 10, 2025, 08:53 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

উদারতার সঙ্গে কাজ করবেন। উত্সাহ থাকবে উচ্চমাত্রায়। আপনি লাভ ও প্রভাব বাড়াবে, আর্থিক চুক্তিতে সহজতা রাখবেন এবং বিভিন্ন কাজের গতিশীলতা বজায় রাখবে। বন্ধুদের সাহায্য থাকবে। ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব শক্তিশালী হবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

জনকল্যাণমূলক কাজগুলো গতি পাবে। একটি আনন্দদায়ক ভ্রমণও হতে পারে। ভালো রুটিন বজায় রাখবেন এবং সাবধানে ঝুঁকি নেবেন। সংযোগ ও যোগাযোগ বাড়ানোর লক্ষ্য থাকবে। সম্মানের সঙ্গে কাজ করবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় পজিটিভিটি বৃদ্ধি পাবে। সম্পর্কের ওপর বিশ্বাস টিকে থাকবে। নীতি ও নিয়ম মেনে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করবে। কাজ প্রত্যাশার থেকেও ভালো হবে। জনকল্যাণমূলক কাজ করবেন এবং সদকাম সাধনার চেষ্টা করবেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের বিষয়গুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন। কথাবার্তা ও আলোচনা চলাকালে সতর্কতা বজায় রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি ধৈর্য ধরে নিজের লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাবেন। বন্ধুত্বের সম্পর্ক মধুর থাকবে। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি ভালো অবস্থানে থাকবেন। পেশাগত কাজের পারফরম্যান্স শক্তিশালী থাকবেন। শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতির ধারা বজায় থাকবে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজ-সংক্রান্ত বিষয়ে অবহেলা এড়িয়ে চলতে হবে। লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। সময় ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিন। সৃজনশীল দক্ষতার মাধ্যমে পেশাগত ফলাফল আরও ভালো হবে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকবেন। পরিস্থিতি ইতিবাচক ও প্রভাবশালী থাকবেন। একাধিক সুযোগ আসবে এবং আপনি সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। প্রিয়জনদের সুখের জন্য প্রচেষ্টা বাড়াবে। ঘরের নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন। অতিথিদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ থাকুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায়িক বিষয়ে গতি বজায় থাকবে। যোগাযোগসংক্রান্ত কাজে আগ্রহ বাড়বে। কাছের মানুষদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকবে। পেশাগত ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। সুখবর আসবে। লাভ বাড়ার ভালো সম্ভাবনা থাকবে। বাড়িতে আনন্দ-উৎসবের পরিকল্পনা শুরু হবে। পারিবারিক বিষয়ে গতি বজায় থাকবে এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি সব দিক থেকেই ভালো করবেন। কাজের ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ বজায় থাকবে। নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও মজবুত হবে। আপনি দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করবেন এবং পরিকল্পনায় আরও মনোযোগী হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অপ্রত্যাশিত বিষয়গুলোও আপনার পক্ষে যাবে। আপনি পরিবারের সদস্যদের চমকে দিতে পারবেন। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাবে, বুদ্ধিমত্তা ও নম্রতা বজায় রেখে। সিদ্ধান্ত নেবে সঠিক পরামর্শ নিয়ে।                                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

