English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিকিৎসার খরচ বাড়বে সিংহের, সবার কাছে হাসির পাত্র হবেন ধনু, পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal, 12 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 12, 2025, 12:16 PM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কজের জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে সারা দিন। স্ত্রীর ব্যাপারে কোনও বাজে চিন্তা আসতে পারে। মাথার যন্ত্রণা বাড়তে পারে। ব্যবসায় কোনও নতুন কাজ হতে পারে। পাওনা নিয়ে বিবাদের আশঙ্কা।ভাল কাজের জন্য অফিসে সুনাম বাড়তে পারে। স্ত্রীর জন্য বাড়িতে বিবাদ। অতিরিক্ত ভোগের ইচ্ছা খরচ বাড়াতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক চাপ বৃদ্ধি। চিকিত্সার জন্য খরচ ও চিন্তা থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজকের দিনে বুদ্ধির ব্যবহারে কঠিন পরিস্থিতিকে সামল দিতে পারবেন। নতুন উদ্যমে কাজ করার প্রবণতা আপনাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। প্রেমযোগ আছে। জাতিকাদের ক্ষেত্রে অর্থযোগ দুর্বল হলেও শুভ সংবাদ পাবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

প্রতিযোগিতামূলক কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। আজ পারিবারিক বিষয়ে বেশি না থাকাই ভাল হবে। সন্তানদের নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। আজ খুব ভাল কোনও বন্ধু আপনাকে ভীষণ ভাবে ঠকাতে পারে। সহকর্মীর সাহায্যে কর্মে সাফল্য পাবেন। অতিরিক্ত অর্থ খরচে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। গুরু জনদের কথায় মনোযোগ দিন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

প্রতিভার জোরে কাজে সফলতা পাবেন। আপনার সাফল্যে পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে খুশির ছোঁয়া লাগতে পারে। কঠিন কাজ সামলাতে হতে পারে। প্রেমযোগ আছে। জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে সততার জন্য প্রশংসিত হবেন। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যয়ের দিকে আজ একটু বেশি নজর দিতে হবে বা সংযত থাকতে হবে। শরীরে নানা রূপ রোগের উপদ্রব বাড়তে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ কেটে যাবে। সন্তানের সুবুদ্ধি ঘটতে পারে।কাজের ক্ষমতা একটু কমতে পারে। আজ কর্মক্ষেত্রে বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করাই ভাল। প্রেমের ব্যাপারে শান্তি আসতে পারে। চিকিৎসার জন্য খরচ বৃদ্ধি।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ আপনার জন্য কোন সুখবর অপেক্ষা করছে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য দিনটি শুভ। দিনশেষে প্রেমিকযুগল ভ্রমনে যেতে পারেন। প্রেমযোগ আছে। জাতিকাদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার যোগ দেখা যাচ্ছে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মাতৃস্থানীয় কারও সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। সঙ্গীত চর্চায় নতুন রাস্তা খুলতে পারে। পরিশ্রমের ফল ভাল হবে। অংশীদারী ব্যবসায় খুব ভাল আয় হতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা ব্যবসায় কোনও রকম উপকার পেতে পারেন। কারও প্ররোচনায় পা দিয়ে দেবেন না। পরিবারের অশান্তি মিটে যাওয়ার সঙ্কেত।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

এই রাশির প্রেমিক-প্রেমিকারা আজ প্রিয়জনের জন্য ব্যকুল হয়ে উঠবেন। দিনের শুরুতে প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাত্‍ হয়ে যেতে পারে। পরকীয়া প্রেমিরা তাদের প্রিয়জনের সাথে যৌন মিলনে মিলিত হতে পারেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রতিবাদী মনোভাব ত্যাগ করে ফেলুন। আপনার থেকে বয়সে ছোট কারও জন্য দুশ্চিন্তা। আন্ত্রিক জাতীয় রোগে ভোগান্তি। সম্পন্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে অশান্তির জন্য পাড়ার লোকের কাছে হাসির পাত্র হবেন। অফিসে সুনাম বৃদ্ধি। ভাল যুক্তির জন্য তর্কে জয় লাভ। ফাটকা থেকে আয়ের যোগ বা লটারি কাটার জন্য দিনটি শুভ। আজ সারা দিন কোনও কারণে চিত্ত চাঞ্চল্য থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

এই রাশির প্রেমিক-প্রেমিকারাও আজ প্রিয়জনের জন্য ব্যকুল হয়ে উঠবেন। দিনের শুরুতে প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাত হয়ে যেতে পারে। পরকীয়া প্রেমিরা তাদের প্রিয়জনের সাথে যৌন মিলনে মিলিত হতে পারেন। বিশেষ কারনে এদের গোপন প্রেম ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কোনও কাজের যোগাযোগ হতে পারে। উপর থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত লাগতে পারে। বাহিরের কোনও বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে। পেটের যন্ত্রণা বাড়তে পারে।গড়ি বিক্রির জন্য আজ খুব ভাল যোগাযোগ আসতে পারে। আজ কোনও কাজে বিপদের ঝুঁকির আশঙ্কা।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি কোন ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ব্যাবসায় নেতিবাচক সিদ্ধান্তর প্রভাব পড়তে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য দিনটি শুভ। দুর কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেন। পারিবারিক বিরোধ এড়িয়ে চলুন। নিকট জনের সিদ্ধান্তর বিরোধিতা না করাই ভাল হবে।     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Katwa News: কোটি টাকার বাইক, ৪৫ হাজারি হেলমেট! কাটোয়ায় গাইনোকলজিস্টের 'কীর্তি' ভাইরাল...

পরবর্তী অ্যালবাম

Katwa News: কোটি টাকার বাইক, ৪৫ হাজারি হেলমেট! কাটোয়ায় গাইনোকলজিস্টের &#039;কীর্তি&#039; ভাইরাল...

Katwa News: কোটি টাকার বাইক, ৪৫ হাজারি হেলমেট! কাটোয়ায় গাইনোকলজিস্টের 'কীর্তি' ভাইরাল...

Katwa News: কোটি টাকার বাইক, ৪৫ হাজারি হেলমেট! কাটোয়ায় গাইনোকলজিস্টের 'কীর্তি' ভাইরাল... 9
Sweta Bhattacharya: &#039;শরীর বেচতে আসিনি, যদি গা দেখিয়েই কাজ পেতে হয় তাহলে...&#039;, বিস্ফোরক ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা...

Sweta Bhattacharya: 'শরীর বেচতে আসিনি, যদি গা দেখিয়েই কাজ পেতে হয় তাহলে...', বিস্ফোরক ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা...

Sweta Bhattacharya: 'শরীর বেচতে আসিনি, যদি গা দেখিয়েই কাজ পেতে হয় তাহলে...', বিস্ফোরক ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা... 8
Mamata Banerjee: দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার বাংলায় &#039;দুর্গাঙ্গন&#039;! রাজ্য় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বড় আপডেট...

Mamata Banerjee: দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার বাংলায় 'দুর্গাঙ্গন'! রাজ্য় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বড় আপডেট...

Mamata Banerjee: দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার বাংলায় 'দুর্গাঙ্গন'! রাজ্য় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বড় আপডেট... 7
Awami League Party office in Kolkata: Fact Check: শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ কি কলকাতায় পার্টি অফিস খুলতে চলেছে? জেনে নিন সত্যিটা ...

Awami League Party office in Kolkata: Fact Check: শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ কি কলকাতায় পার্টি অফিস খুলতে চলেছে? জেনে নিন সত্যিটা ...

Awami League Party office in Kolkata: Fact Check: শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ কি কলকাতায় পার্টি অফিস খুলতে চলেছে? জেনে নিন সত্যিটা ... 10