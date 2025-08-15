English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চোট পেতে পারেন কর্কট, অকারণ তর্কে জড়িয়ে ক্ষতি সিংহের, পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal, 15 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 15, 2025, 10:19 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আবারও পুরনো ছন্দে ফেরার সময় এসেছে, জীবনের গতি পরিবর্তনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। চন্দ্র আপনার সেরার সেরাটি দিতে সাহয্য করবে, পাশাপাশি কেউ একজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ হলেই আপনার জীবনে পরিবর্তন আসতে চলেছে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ঝামেলার সম্ভবনা রয়েছে। ভ্রমণে ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কা। কর্মস্থলে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। কোনও রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে আপনার সুনাম সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অসুস্থদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি আশা করা যায়। পরিবারের সঙ্গে কিছু বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কোনও মহৎ ব্যক্তি আপনাকে যেচে উপকার করতে পারে। চাকরিতে বদলি হওয়ার যোগ দেখা যাচ্ছে। সংক্রমণ থেকে দুর্ভোগ। আজ সারা দিন ব্যবসায় উদ্বেগ দেখা যাবে। সংসারে একটু শান্তি দেখতে পাবেন। চাকরির স্থানে জটিলতা বাড়তে পারে। অকারণে আত্মীয়ের সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। মামলা মোকদ্দমায় জিতে যাওয়ার সম্ভাবনা।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চাকরির পদোন্নতিতে বিদেশ যাত্রার যোগ দেখা যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে কিছু উপহার পেতে পারেন। শরীরে কোথাও চোট লাগতে পারে। ব্যবসায়ীরা কর্মচারীকে চোখে চোখে রাখুন। সকালে ব্যবসা খুব ভাল চললেও দুপুরের পরে একটু মন্দা আসবে। আজ সতর্ক না থাকলে কর্মক্ষেত্রে সম্মানহানি হওয়ার যোগ আছে। কোনও মহৎ ব্যক্তি আপনাকে যেচে উপকার করতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অকারণে তর্কে জড়াতে পারেন। সকাল থেকে মনের উপর একটু চাপ ও চঞ্চল ভাব থাকতে পারে। ব্যবসার দিকে ভাল আয়ের সম্ভাবনা। কোনও কাজের জন্য আজ সুনাম বাড়তে পারে। বাড়তি কোনও খরচ হতে পারে। আজ কোনও কারণে একটু অর্থ ব্যয় হতে পারে। কাজের ভুল হওয়ার জন্য মানসিক কষ্ট বাড়তে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নিজের কাজ এড়িয়ে যাওয়ার ফলে সংসারে অশান্তি। নতুন উপার্জনের চেষ্টা হতে পারে। বায়ু পথ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। ব্যক্তিগত কোনও ঝামেলা বন্ধুর দ্বারা সমাধান হতে পারে। কাজের দিকে খুব ভাল সময়। বাড়িতে কোনও অতিথির জন্য খরচ বাড়তে পারে। ঠাকুরের কোনও কাজের জন্য মনের আনন্দ। লোকের সঙ্গে একটু বুঝে কথা বলুন, কোনও বিবাদ এই সপ্তাহে চিন্তার কারণ হতে পারে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পরিশ্রম সত্ত্বেও সংসারে অভাব অনটন থাকবে। যানবাহনে চলাচল খুব সাবধানে করতে হবে, বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সকালের দিকে কোনও বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। দৈনন্দিন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ট্রান্সপোর্ট ও ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসায় অগ্রগতি আশা করা যায়। তবে প্রবাসীরা কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিলতার সম্মুখীন হতে পারেন। মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

যৌথ কাজে আর্থিক লেনদেনে গরমিল দেখা দিতে পারে। দূরের যাত্রায় মন ভালো রাখার চেষ্টা আপনার উপকারে আসবে।আইনি কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন। খেলাধূলায় নাম করার সুযোগ আছে। আজ ব্যবসা বা কর্মে কোনও সমস্যা থাকবে না। বৈদেশিক যোগাযোগে কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অর্থের যোগাযোগ খুব ভাল হবে। আজ ব্যবসায় চাপ বাড়লেও সঙ্গে লাভও ভাল থাকবে। ব্যবসায় কোনও সিদ্ধান্ত আজ নিতে হতে পারে। সংসারে সুখ শান্তি বজায় থাকবে। শরীরে ব্যথার জন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে। নতুন বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা সফল হতে পারে। বাড়ির কোনও ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। পরিশ্রম করেও তার ফল স্বরূপ কিছু পাবেন না।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

মায়ের নির্দেশ মতো কাজ না করায় অশান্তি। শিশুদের পড়াশোনার জন্য সময়টা শুভ।আজ বেড়াতে গিয়ে বিপদ হতে পারে। কলা বিদ্যায় সাফল্য লাভের সঙ্কেত।অতিরিক্ত পরিশ্রমের খুব ভাল মূল্য পাবেন না। কোনও কাজে ক্ষতির খবর আসতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের ব্যাপারে উন্নতির যোগ। প্রেমে বাধা মিটে গিয়ে সুখের সময় আসতে চলেছে। হঠাৎ কিছু প্রাপ্তির যোগ আছে। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। আজ কারও কাছে অপদস্ত হতে পারেন। ভাল কাজের পরিবর্তে উপহাস জুটবে। কর্মস্থলে ঝামেলা মিটে যেতে পারে। বাড়িতে অতিথি সমাগমে মনে আনন্দের সৃষ্টি।     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

