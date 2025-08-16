English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: মানসিক চ্যালেঞ্জ বৃশ্চিকের, হাসির পাত্র মীন, পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal, 16 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 16, 2025, 09:21 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি বড্ড খুঁতখুঁতে। বর্তমান সময়ের কঠিন চাপ গুলি আপনাকে অনেক যন্ত্রণা দিচ্ছে। যদি আপনি জীবনকে নতুন আশার জন্য প্রস্তুত করেন তাহলে আপনাকে উদ্দীপিত এবং বিনোদিত করার জন্য অনেক কিছু থাকবে। সম্ভবত একটি সম্পূর্ণ নতুন জগতে একটি জানালা খুলবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

উৎসাহ এবং স্বতস্ফূর্ততা আপনার প্রধান শক্তি। কিছু সহজ সত্যের জন্য আপনি আশাবাদী। আপনি ইতিবাচক চিন্তা করার নিজের ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করতে পারেন। সেই সমস্ত সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি চালিয়ে যান যা আপনাকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনের মাধ্যমে নিয়ে যায়।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিলম্ব অনিবার্য কিন্তু চিন্তার কিছু নেই। এই সময়ে যখন জীবন ধীর হয়ে যায় অবশ্যই এখন পর্যন্ত আপনার জীবনের অবস্থা প্রতিফলিত করার সুযোগ নিতে হবে। আপনার বর্তমান ক্রিয়াকলাপগুলি আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা বিবেচনা করুন। নিজের পথ পরিবর্তন করুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

এখন আর কি করতে হবে তা ভেবে ঘরে বসে থাকার সময় নেই। এর আগে যেভাবে সক্রিয় পরামর্শ পেয়েছেন সেই অনুযায়ী কাজ করুন। এমনকি আপনি এমন সাধনায় অংশ নিতে সম্মত হতে পারেন যা আপনি একবার ভেবেছিলেন আপনার ক্ষমতার বাইরে। যে সংবাদটি ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল তা অবশেষে আপনার ভাল করবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সাধারণ প্রভাব হল আপনার মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে গভীর করা। ফলাফলটি আপনার সামাজিক জীবনে বিলম্ব এবং সম্ভবত ভাঙা ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে মিলিত হবে। ক্রমবর্ধমান গম্ভীরতার মেজাজ থাকবে। আপনি নানান পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ভ্রমণের পরিকল্পনাগুলি বিবেচনা করুন, বিশেষত যদি বৈদেশিক হয়। জীবনে কিছু পরিবর্তন চান, অতিরিক্ত আগ্রহের কিছু প্রয়োজন। যদিও পারিবারিক চাপগুলি নিষ্পত্তি করতে হবে কারণ আপনি চারপাশে পড়ে থাকা কোনও মানসিক শিথিলতা থেকে নয়তো বের হতে পারবেন না।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অর্থের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হতে পারে। আপনাকে আরও তথ্য পেতে ভাল পরামর্শ মানতে হবে। যদিও প্রত্যেকের সন্তুষ্টির জন্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। রোমান্টিক অংশে অতিরিক্ত দাবি থাকবে। আপনি যা চাইবেন তা সরবরাহ করতে আপনি প্রস্তুত।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একের পর এক মানসিক চ্যালেঞ্জ আসবে। অংশীদারদের সুবিধা দিন। সমস্যার সমাধান এখন নাও হতে পারে। যদি এমন মনে না হয় আপনি জিতবেন তবে সেই ঘটনা থেকে বিরত থাকুন। অন্যদের সাহায্য করুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কিছু প্রস্তাবনা এখনও স্থগিত রাখুন। যতক্ষণ না আপনার অংশীদাররা যা বলেছে এবং করেছে তা হজম করার সময় না পাওয়া পর্যন্ত। আপনার পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবগুলি যতটা প্রয়োজন ততই বিস্তারিতভাবে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। কখনই মনে করবেন না যে আপনি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সব কিছু আপনার খাতেই ঘটবে। অদ্ভুত মনে হতে পারে, এমনকি আপাত অসুবিধা এবং বাধাগুলিও স্বাগত ফলাফল তৈরি করবে। কখনও কখনও কৌতূহলী ছদ্মবেশে সৌভাগ্য আসে! অন্যরা যে কোনও সুবিধা ভাগ করে নেবেন তা নিশ্চিত করুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার দিগন্তকে প্রশস্ত করার এবং আপনার বিষয়গুলি বৈচিত্র্যময় করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়। এই পুনর্মূল্যায়নের সঙ্গে শুধু আপনার ক্যারিয়ার জড়িত নয় অবসর এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের একটি সম্পূর্ণ পরিসরও সংযুক্ত। আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর্থিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

নানান দিক থেকে হাস্যকৌতুকের শিকার হতে পারেন। নির্দিষ্ট কোনও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বাড়ি থেকে দূরে যেতে হবে। নতুন দৃশ্যগুলি খুলতে পারে। আপনি প্রায়ই আপনার কাব্যিক শব্দ দিয়ে অন্যদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হবেন।     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

