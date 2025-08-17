English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সুযোগ, আবার সিংহ রাশির জীবন আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বে ভরপুর! জন্মাষ্টমীর পরেই কার ভাগ্যে কী আছে জেনে নিন...

Ajker Rashifal, 17 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 17, 2025, 09:38 AM IST
1/12

মীন রাশি

 মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই দিনটি মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে। বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার এবং ভারসাম্য বজায় রাখার সময় এসে গিয়েছে। আপনার আবেগের দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কারণ আপনার অন্তর্দৃষ্টি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। পারিবারিক সম্পর্কে সামান্য টানাপোড়েন থাকতে পারে, তাই খোলামেলা আলাপ-আলোচনা বজায় রাখতে হবে।     

2/12

কুম্ভ রাশি

এই দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ দিন হবে। আপনার চিন্তাভাবনায় একটি নতুন শক্তি বজায় থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনার সামাজিক পরিমণ্ডলে আপনি নতুন সম্পর্ক এবং সম্ভাবনা অনুভব করবেন। এটি সহযোগিতা এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সময়, যা আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। 

3/12

মকর রাশি

মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি বিশেষ ভাবে ইতিবাচক এবং উদ্যমী হতে চলেছে। আপনি আপনার কাজে কার্যকর ভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই শক্তিতে পূর্ণ থাকতে হবে এবং আপনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনি সমর্থন পাবেন, যার কারণে আপনি নতুন প্রকল্পগুলিতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন। 

4/12

ধনু রাশি

ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যেতে চলেছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার জন্য ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি উৎসাহ এবং উত্তেজনায় পূর্ণ বোধ করবেন, যা আপনার সৃজনশীলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কর্মজীবনে আপনার হাতে একটি নতুন প্রকল্প বা দায়িত্ব আসতে পারে, যা আপনি সম্পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারবেন। 

5/12

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনার চিন্তাভাবনায় গভীরতা এবং স্পষ্টতা থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের প্রতি আরও মনোযোগী করে তুলবে। বিদ্যমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনাকে আনন্দ দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। তবে সাবধান থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না।

6/12

তুলা রাশি

তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি সন্তুষ্টি এবং নিষ্ঠায় পূর্ণ হবে। আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশের জন্য আপনি নতুন সুযোগের মুখোমুখি হতে পারেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন অনুপ্রেরণা দেবে। সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ এটি ঐক্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব বোঝার আদর্শ সময়। আপনার মনোযোগ শান্তি এবং ভারসাম্যের উপর বজায় থাকবে।

7/12

কন্যা রাশি

কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনেক সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে আসবে! ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার আদর্শ সময়। আপনি কাজে নতুনত্ব আনার সুযোগ পাবেন। তাই আপনার সৃজনশীলতা কীভাবে ব্যবহার করবেন, তা বিবেচনা করতে হবে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। 

8/12

সিংহ রাশি

সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিন। আপনার আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর একটি ভাল সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনোবলকে বাড়িয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে আপনার ভূমিকা বৃদ্ধি পেতে পারে। 

9/12

কর্কট রাশি

আজকের দিনটি কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে পারে। আপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব এবং সংবেদনশীলতা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে সেটা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। কিছু পুরনো স্মৃতি আপনাকে দুঃখিত করে তুলতে পারে, তবে সেইগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ভাল। আপনার কেরিয়ারে নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হতে পারে।

10/12

মিথুন রাশি

এই দিনটি মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র প্রভাব বয়ে আনতে পারে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এই দিন শীর্ষে থাকবে, যা সামাজিক পরিস্থিতিতে আপনার উপকার করবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে সেটা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করে থাকেন, তাহলে নিজের আইডিয়াগুলি ভাগ করে নিতে দ্বিধা বোধ করা চলবে না।

11/12

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র প্রভাব বয়ে আনবে। আপনাকে কর্মে স্থিতিশীলতা এবং ধৈর্য বজায় রাখতে হবে। পেশাগত জীবনে আপনার সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। তবে আপনার অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি সেইগুলি সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বাড়ির পরিবেশ শান্ত থাকবে। তবে পরিবারের সদস্যদের কারও সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে।

12/12

মেষ রাশি

মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক হতে পারে। আপনি অনুকূল পরিস্থিতি এবং নতুন সুযোগের মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আপনার কাজে আরও ভাল করতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার সম্পর্কেরও উন্নতি হতে পারে। পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভাল সময় কাটালে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন।    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

