Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের জোরে সফলতা আসবে তুলার, স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal, 19 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 19, 2025, 09:04 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় দূরদর্শিতা বজায় রাখবেন। কাজের ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও সাহস দেখা দেবে। ভাইবোনদের সঙ্গে ভালোবাসা ও বিশ্বাস বাড়বে। সাহসিকতার সঙ্গে আপনি নিজের পথ তৈরি করবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বিভ্রান্তি বা ভুল প্রভাব থেকে দূরে থাকুন। সংগঠনের দিকে মনোযোগ দিন এবং সবার সঙ্গে ঐক্য বজায় রাখুন। আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে খেয়াল রাখুন, রুটিন উন্নত করুন এবং সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন উপায়ে কাজ করার এবং সৃজনশীলতা বাড়ানোর জন্য এটি একটি শুভ সময়। আপনি সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহী থাকবেন এবং সংবেদনশীলতায় জোর দেবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

দান-ধর্ম ও ধর্মীয় কাজে আগ্রহ দেখাবেন। অবহেলা এড়িয়ে চলুন। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। সম্পর্ক উন্নত করার প্রচেষ্টা থাকবে। বিভিন্ন কাজে শৃঙ্খলা মেনে চলাই বেশি গুরুত্ব দেবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক কাজে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পরিবেশ অনুকূল থাকবে। ক্যারিয়ারের প্রতি মনোযোগ থাকবে। ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা পাবে। পরিবারের সহযোগিতা দৃঢ় থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

জমি বা গাড়ি সংক্রান্ত প্রচেষ্টায় সফলতা আসবে। সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ফলে আপনি চিন্তামুক্ত থাকবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভাগ্যের জোরে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য আসবে। নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য আপনি আরও সক্রিয় হবেন এবং নিজের পরিকল্পনার দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন। বিশ্বাস ও আস্থা আরও মজবুত হবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন এবং যেকোনো শারীরিক লক্ষণকে গুরুত্ব দিন। প্রিয়জনদের পরামর্শ ও নির্দেশনা উপেক্ষা করবেন না। সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করুন এবং সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আর্থিক দিক আরও মজবুত হবে এবং বিভিন্ন কাজ ধীরে ধীরে এগোবে। আপনার সম্মান ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। সফলতার হার উঁচু থাকবে এবং লেনদেনে আপনি কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

চতুর বা চালাক লোকজনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং কাগজপত্রে সতর্কতা বজায় রাখুন। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন এবং ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হোন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি সহজভাবে আপনার চিন্তা প্রকাশ করতে পারবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাবেন। কাজের পরিকল্পনাগুলো উৎসাহের সঙ্গে শেষ করবেন এবং পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

  তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বড় দৃষ্টিভঙ্গি রাখুন এবং বিনয়ী থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সহায়তা পাবেন এবং পরিকল্পনাগুলো নিয়ম মাফিক এগোবে। পেশাগত বিষয়গুলো ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে।                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

