English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রিয়জনদের অবহেলা করবেন না মেষ, সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন সিংহ...

Ajker Rashifal, 22 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 22, 2025, 09:06 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আবেগের ভারসাম্য বজায় রাখতে মনোযোগ দিতে হবে। প্রিয়জনদের অবহেলা করবেন না। অহংকার ও আবেগপ্রবণ আচরণ এড়িয়ে চলুন। খরচ ও বিনিয়োগ প্রয়োজন অনুযায়ী রাখবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। সবাইকে একসঙ্গে রেখে আপনি এগিয়ে যাবেন। বড় বড় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। কাজ ও ব্যবসা স্থির থাকবে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী হবে। শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। আপনার মর্যাদাশীল আচরণ বজায় রাখবেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সফল হবে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায় লাভজনক পরিস্থিতি থাকবে। চারপাশে পজিটিভ একটি পরিবেশ তৈরি হবে। সৃজনশীল কাজে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি নতুন কার্যকলাপে যুক্ত হবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনে ধৈর্য ধরুন। বুদ্ধিমানের মতো সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। পরিস্থিতির ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ আরও ভালো হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবে। চাকরি ও শিল্পক্ষেত্রে ভালো পারফরমেন্স দেবেন। আপনি বড় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বাধাগুলো নিজে থেকেই দূর হয়ে যাবে। আপনি আপনার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবেন এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই এগিয়ে যাবেন। সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ধরে রাখবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 সব কাজ এগিয়ে নেওয়ার চিন্তা করবেন। নতুন কাজে যুক্ত হবেন। কাজে ভারসাম্য বজায় থাকবে। আরাম ও সম্পদের পরিমাণ বাড়বে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভুল ও অসাবধানতা থেকে দূরে থাকবেন। অবহেলা করলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। লাভ ও ফলাফল সাধারণ থাকবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যক্তিগত জীবন সুখময় থাকবে। আপনার সঙ্গী উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারে। আবেগের বন্ধন আরও মজবুত হবে। আপনি আপনার ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জন করবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন লোকদের ওপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না। হঠাৎ প্রতিক্রিয়া দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি যুক্তির ওপর মনোযোগ দেবেন এবং আবেগের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন না। ফলাফল আপনার প্রত্যাশামতোই আসবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

  পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখাবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস উঁচু থাকবে। কর্মজীবন ও ব্যবসায় অগ্রগতি হবে। দক্ষতা বাড়বে। তবে বিনয় বজায় রাখবেন।                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী, ঘড়ির দামে পুরো বাড়ি হয়ে যাবে!

পরবর্তী অ্যালবাম

Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর &#039;রামজন্মভূমি&#039; ঘড়ি, ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী, ঘড়ির দামে পুরো বাড়ি হয়ে যাবে!

Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী, ঘড়ির দামে পুরো বাড়ি হয়ে যাবে!

Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী, ঘড়ির দামে পুরো বাড়ি হয়ে যাবে! 6
Kolkata Metro: বিরোধী দলনেতা শমীক! আর শুভেন্দু? মেট্রো উদ্বোধনে আমন্ত্রণপত্রে... শোরগোল...

Kolkata Metro: বিরোধী দলনেতা শমীক! আর শুভেন্দু? মেট্রো উদ্বোধনে আমন্ত্রণপত্রে... শোরগোল...

Kolkata Metro: বিরোধী দলনেতা শমীক! আর শুভেন্দু? মেট্রো উদ্বোধনে আমন্ত্রণপত্রে... শোরগোল... 9
Bengal Weather Updates: অষ্টম নিম্নচাপের জন্য শনিবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে! বজ্রবিদ্য়ুত্‍ ‌আর দুর্যোগ চলবে ক&#039;দিন? জেনে নিন...

Bengal Weather Updates: অষ্টম নিম্নচাপের জন্য শনিবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে! বজ্রবিদ্য়ুত্‍ ‌আর দুর্যোগ চলবে ক'দিন? জেনে নিন...

Bengal Weather Updates: অষ্টম নিম্নচাপের জন্য শনিবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে! বজ্রবিদ্য়ুত্‍ ‌আর দুর্যোগ চলবে ক'দিন? জেনে নিন... 9
Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...

Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...

Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা... 7