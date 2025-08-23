Ajker Rashifal | Horoscope Today: কারোর জীবনে নতুন চ্যালেঞ্জ, কেউ পাবেন অপ্রত্যাশিত সুখবর! বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে এই রাশির জাতকেরা...
Ajker Rashifal, 23 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
1/12
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
আজকের দিনটি আপনার জন্য লাভজনক এবং অনুকূল থাকবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পারবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ভালো ফল পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকেও দিনটি ভালো যাবে এবং পুরোনো সম্পত্তি থেকে লাভ হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে চমক আসতে পারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ ও আনন্দ থাকবে।
2/12
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
আজকের দিনটি মিশ্র ফল দেবে। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বিবাদ হতে পারে বা অপ্রত্যাশিতভাবে অপমানিত হতে পারেন। তবে ব্যবসায় ভালো যোগাযোগ আসবে। আর্থিক বিষয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সতর্ক থাকুন, অন্যথায় ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে, বিশেষত হাঁটু ও পায়ের সমস্যা বাড়তে পারে।
photos
TRENDING NOW
3/12
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
4/12
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
আজকের দিনটি আর্থিক দিক থেকে কিছুটা খারাপ যেতে পারে। শেয়ার বাজার নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে এবং পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন। জীবিকার ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। তবে পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে এবং বাইরের লোকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো হবে। কোনো আইনি ঝামেলায় জড়ালেও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে পারবেন।
5/12
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
আজকের দিনটি গতানুগতিকভাবে কাটবে, তাই নিজের আরামের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে হতে পারে। তবে আপনার নেওয়া ছোট ছোট পদক্ষেপ ভবিষ্যতে উন্নতির পথ খুলে দেবে। আর্থিক ভাগ্য ভালো থাকবে। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোনো চিন্তা থাকবে না। তবে পরিবারে সন্তানের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে এবং বাইরের কোনো সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে ঝামেলা হতে পারে।
6/12
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
7/12
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
8/12
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
আজকের দিনটি আপনার জন্য খুব ভালো যাবে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চমৎকার পরিস্থিতি বজায় থাকবে এবং সরকারি কাজে সক্রিয়তা থাকবে। শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি হবে। আর্থিক দিক থেকে ভালো ফল পাবেন। পরিবারে সম্পর্ক ভালো হবে এবং অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্রে একটু সাবধানে কাজ করুন, আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে।
9/12
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
10/12
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
11/12
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
12/12
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ। আটকে থাকা কাজগুলো শেষ করতে পারবেন। নতুন কোনো সুযোগ আসতে পারে যা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।
photos