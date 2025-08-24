English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের জোরে দিন ভালো যাবে ধনুর, স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন মকর...

Ajker Rashifal, 24 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 24, 2025, 08:04 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বুদ্ধিমত্তার কাজগুলো শক্তিশালী হবে, এবং কর্মস্থলে আপনি আত্মবিশ্বাসীভাবে কাজ করবেন। বাড়িতে সুখ ও শান্তি থাকবে। পেশাগত কাজের উদ্যোগ নেবেন এবং বড়দের পরামর্শ মেনে চলবেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

প্রিয়জনদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি এড়াবেন। স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। আপনার সুনাম ও সম্মান রক্ষা করুন। আবেগপূর্ণ কথোপকথনে ধৈর্য ধরুন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়গুলো ভালো থাকবে। আপনি দক্ষ ও স্মার্টভাবে কাজ করবেন এবং কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখবেন। আর্থিক কাজগুলো শেখা ও পরামর্শের মাধ্যমে এগোবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের সমর্থন থাকবে, এবং আপনার ক্যারিয়ার ও ব্যবসা দ্রুত এগোবে। আপনার আচরণ সুন্দর ও মনোরম থাকবে, এবং আপনি বড় অনুষ্ঠানেও অংশ নিতে পারেন। দ্বিধা কম থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন উদ্যোগের প্রতি আগ্রহ দেখাবেন, আর আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস সবার প্রশংসা কুড়াবে। সম্পর্ক আরও সহজ ও মসৃণ হবে, প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা ও যোগাযোগ হবে। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। পেশাগত আলোচনায় দায়িত্বশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অংশ নিন। বিনিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে মনোযোগ বাড়বে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি দ্বিধা ছাড়াই সামনে অগ্রসর হবেন। শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উন্নতির দিকে যাবে, এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল মিলবে কম দ্বিধা নিয়ে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন, আর লেনদেনের সুযোগ বাড়বে। পাওনাদার অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের আশীর্বাদে সব দিকেই অনুকূল পরিবেশ থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো দ্রুত অগ্রসর হবে, এবং আপনার অবস্থান ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বাস ও ধর্মীয় কাজে ইতিবাচক ফল মিলবে। ব্যবস্থাপনার কাজগুলো গতি পাবে, এবং ভাগ্যের সহায়তা পাওয়া যাবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আলোচনায় বা চুক্তিতে হুট করে জড়িয়ে পড়বেন না। অপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পরিবারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বজায় থাকবে এবং বন্ধুত্ব আরও মজবুত হবে। টিমওয়ার্কে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে, আর সঙ্গীরা লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। আপনার কথা ও আচরণ থাকবে ভারসাম্যপূর্ণ।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দায়িত্বশীলভাবে কাজের প্রতি মনোযোগ দিন এবং সময় ব্যবস্থাপনা উন্নত করুন। পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি করুন। পেশাগত বিভিন্ন চেষ্টা আগের মতোই চলতে থাকবে। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করুন এবং নিয়ম মেনে চলুন।                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

