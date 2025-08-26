English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো-খারাপ দুইয়ের প্রভাব পড়বে তুলার, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মকরের...

Ajker Rashifal, 26 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 26, 2025, 08:42 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

খরচ ও লেনদেনে নজর রাখুন। বিশ্বাস ও ভরসা বজায় রাখুন। সহযোগিতার প্রচেষ্টা শক্তিশালী হবে। ইতিবাচক মনোভাব আপনার কাজের পথ দেখাবে। সক্রিয় অংশগ্রহণ কাজ শেষ করতে সাহায্য করবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পেশাদাররা ভালো কাজ করবে। বিনোদন ও বিশ্রামের জন্য ভ্রমণে যেতে পারেন। লাভের সুযোগ থাকবে। সতর্ক ও সক্রিয় থাকুন। দ্রুত লক্ষ্য পূরণে মনোযোগ দিন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাছের মানুষদের থেকে আপনি সহযোগিতা পাবেন। শাসন ও ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে সফল হওয়ার ইচ্ছা বাড়বে। বিভিন্ন উদ্যোগে আপনি ফলপ্রসূ হবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায়িক উদ্যোগ সক্রিয় থাকবে। দুশ্চিন্তা কমে যাবে। ব্যবসায়িক বিষয়ে মনোযোগ থাকবে। সহযোগিতা বাড়বে। বিভিন্ন বিষয় ভালোভাবে পরিচালিত হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পারিবারিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আর্থিক বিষয়গুলো এগোবে। জাঁকজমক ও সৌন্দর্য বজায় থাকবে। আপনি উৎসবে অংশ নেবেন এবং উপহার দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও সরলতা বজায় রাখবেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

এ সময়ে ভালো ও খারাপ দুই রকম প্রভাব থাকতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা প্রয়োজন হবে। নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। সমতা ও ন্যায়বিচারের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিদেশ বা বাইরের বিষয় নিয়ে অগ্রগতি হতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

চাকরি ও ব্যবসায় সাফল্য প্রত্যাশার চেয়েও বেশি হবে। লাভ ও ব্যবসার উন্নতি এগিয়ে যাবে। সবদিকেই আপনি চমৎকার পারফরম্যান্স দেখাবেন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শিল্প ও ব্যবসায় সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সহায়তা পাবেন। ইতিবাচকতা ক্রমেই বাড়বে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

 নতুন আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে। পেশাগত দক্ষতা ও সৃজনশীল প্রতিভা ভালো থাকবে। বড় করে ভাবুন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো রূপ নিতে শুরু করবে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়ে সিরিয়াস থাকবেন। শারীরিক অস্বস্তি হতে পারে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গ চাইবেন এবং উদারভাবে কাজ করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিবার আপনাকে সহযোগিতা করবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যক্তিগত বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। আপনি ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো আরও মজবুত করতে পারবেন। পারিবারিক বন্ধন আরও গভীর হবে। সামাজিক মর্যাদা ও সুনাম বাড়বে।                                                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

