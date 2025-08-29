English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: যেকোনও কাজ অসমাপ্ত রাখলেই বিপদ মেষের, খরচের দিক একটু সামলে চলবেন বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal, 29 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 29, 2025, 08:43 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও বিশ্বাস বাড়বে। সাহস ও সংকল্প মজবুত হবে। বাণিজ্য ও ব্যবসায় আপনার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় উন্নত হবে। কাজ অসমাপ্ত রাখবেন না।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে আপনি সঠিক পথে ধাপে ধাপে এগোবেন। আপনার ক্যারিয়ার ও ব্যবসা মজবুত হবে। কাজের রুটিন ভালোভাবে নিয়মিত রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনার আত্মবিশ্বাস থাকবে। পেশাগত বিষয়গুলোতে সতর্কতা বজায় রাখুন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক মজবুত থাকবে। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার লক্ষ্যেই মনোযোগ থাকবে। তাড়াহুড়ো ও অহংকার এড়িয়ে চলুন। বস্তুগত সম্পদ বাড়বে। আবেগের বিষয়ে ধৈর্য দেখান।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করবেন। আপনার সাহস ও দৃঢ়তা বাড়বে। লাভের পরিস্থিতি ইতিবাচক থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সম্পদ ও অর্থ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। আত্মীয়দের আগমন হতে পারে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করবেন। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি কাজ গুছিয়ে করার ওপর গুরুত্ব দেবেন। মিটিংয়ের জন্য সময় বের করবেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাড়বে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে আপনি পেশাগত চাপ অনুভব করতে পারেন। আপনি সম্পর্ক ভালো করার এবং তা যথাসাধ্য পূরণ করার ওপর জোর দেবেন। বিদেশসংক্রান্ত বিষয়ে বিচক্ষণ ও সতর্ক থাকুন। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আত্মবিশ্বাস নিয়ে আপনি সামনে এগোবেন। আনন্দদায়ক ভ্রমণের ইঙ্গিত আছে। আপনি কোনো শুভ খবর পেতে পারেন। বন্ধুত্ব আরও গভীর হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনি লাভ ও প্রভাব-দুই বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেবেন। আলোচনায় উৎসাহ বজায় থাকবে। পেশাগত চুক্তিতে আপনি সাহস ও দৃঢ়তা দেখাবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভাগ্য উন্নতির সঙ্গে আপনি ভালো ফল লাভ করবেন। বিভিন্ন কাজে শুভ ফল আসবে। ভালো পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। সবাই আপনাকে সহযোগিতা করবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার কর্মস্থলের পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন থাকতে পারে। কারোর ওপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না। নিজের রুটিন অনুযায়ী কাজ করে যান। কাজের মধ্যে হঠাৎ কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে।                                                                                             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

