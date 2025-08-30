English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সন্দেহ করা থেকে দূরে থাকুন মিথুন, একাধিক বিষয়ে উন্নতি কর্কটের...

Ajker Rashifal, 30 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 30, 2025, 08:55 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে আপনার কাজ ও ব্যবসা চালিয়ে যান। প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করুন। সাফল্যের হার আগের মতোই থাকবে। পরিবারের সবাই সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরস্পরের বিশ্বাসে এগিয়ে যাবেন এবং সুখ ভাগাভাগি করবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে উৎসাহী থাকবেন। বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাস রাখুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পেশাগত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক মজবুত থাকবে। বুদ্ধি দিয়ে নিজের স্থান তৈরি করবেন। সময় মতো কাজ শেষ করার চিন্তা করবেন। কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। সন্দেহ ও ভয় থেকে মুক্ত থাকবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক ভারসাম্য বাড়বে। অভিজ্ঞদের কাছ থেকে সাহায্য ও পরামর্শ পাবেন। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। শেখা ও প্রশিক্ষণে মনোযোগ দেবেন। বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি করবেন। আপনার লক্ষ্যগুলোতে ফোকাস বজায় থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিবারে ধৈর্য ধরুন। ব্যক্তিগত কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। আর্থিক স্থিতিশীলতা থাকবে। সম্পর্ক থেকে উপকার পাবেন। বাড়ি বা গাড়ি কেনার কথা ভাবতে পারেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 সংস্কৃতি ও ভদ্রতা শক্তিশালী হবে। যোগাযোগ ও সম্পর্ক বাড়বে। সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলবেন। কাছের মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়বে। খ্যাতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

এটি আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা শক্তিশালী করার সময়। বাড়িতে সম্মানীয় বড়দের আগমন হবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসবে। সুখ-সুবিধা বাড়বে। আপনি পরিবারে সবাইকে নিয়ে চলবেন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মজীবন ও ব্যবসায় আন্তরিকতা ও অনুভূতি বজায় থাকবে। প্রিয়জনদের মধ্যে আনন্দ বাড়বে। কাছের মানুষদের চমকে দিতে পারেন। কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোবে। আপনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামনে এগোবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা বুদ্ধি ও ধৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে যাবে। অন্যের চাপের মধ্যে পড়া থেকে বিরত থাকুন। লাভের দিকটা ভালো থাকবে। খরচ ও বিনিয়োগ বেশি থাকবে। বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পেশা ও ব্যবসায় লাভ বাড়াতে আপনি সফল হবেন। সব দিকেই ভালো পারফরম্যান্স চলতে থাকবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসবে। আর্থিক লাভের জন্য এটি অনুকূল সময়।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সিনিয়রদের সঙ্গে মিটিংয়ে জড়তা কেটে যাবে। আর্থিক দিক আপনার পক্ষে যাবে। বিভিন্ন কাজে সাহায্য পাবেন। ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি হবে। নানা বিষয়ে আপনি সাহস ও উদ্যম ধরে রাখবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ভাগ্য উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পেন্ডিং কাজগুলো এগোবে। আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবশালী পারফরম্যান্স বজায় রাখবেন। সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।                                                                                    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়...

Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়...

Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়... 10
Post Office RD Scheme: ৪০০০ জমা করলে সুদ পাবেন ৪৪,৪৫৯ টাকা! পোস্ট অফিসের এই স্কিমে নিশ্চিত লক্ষ্মীলাভ...

Post Office RD Scheme: ৪০০০ জমা করলে সুদ পাবেন ৪৪,৪৫৯ টাকা! পোস্ট অফিসের এই স্কিমে নিশ্চিত লক্ষ্মীলাভ...

Post Office RD Scheme: ৪০০০ জমা করলে সুদ পাবেন ৪৪,৪৫৯ টাকা! পোস্ট অফিসের এই স্কিমে নিশ্চিত লক্ষ্মীলাভ... 6
Puja Special Trains: টিকিট ওয়েটিং লিস্টে? পুজোর বেড়ানোর মুশকিল আসান রেল, NJP আর লালকুঁয়ার স্পেশ্যাল ট্রেনের বড় ঘোষণা...

Puja Special Trains: টিকিট ওয়েটিং লিস্টে? পুজোর বেড়ানোর মুশকিল আসান রেল, NJP আর লালকুঁয়ার স্পেশ্যাল ট্রেনের বড় ঘোষণা...

Puja Special Trains: টিকিট ওয়েটিং লিস্টে? পুজোর বেড়ানোর মুশকিল আসান রেল, NJP আর লালকুঁয়ার স্পেশ্যাল ট্রেনের বড় ঘোষণা... 10
Reliance Jio IPO announcement: শেয়ার বাজারে জোয়ার আসছে! ২৬-এর শুরুতেই Jio IPO, আম্বানি ঘোষণায় হইচই...

Reliance Jio IPO announcement: শেয়ার বাজারে জোয়ার আসছে! ২৬-এর শুরুতেই Jio IPO, আম্বানি ঘোষণায় হইচই...

Reliance Jio IPO announcement: শেয়ার বাজারে জোয়ার আসছে! ২৬-এর শুরুতেই Jio IPO, আম্বানি ঘোষণায় হইচই... 8