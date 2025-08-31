English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: দায়িত্ব নিতে পিছপা হবেন না মিথুন, সব বিষয়ে কাজ দ্রুত এগোবে তুলার...

Ajker Rashifal, 31 August 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Aug 31, 2025, 08:56 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যক্তিগত জীবনে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা নিয়ে এগিয়ে চলুন। ব্যক্তিগত কাজে সতর্ক থাকুন। ব্যবসায়িক বিষয়ে সচেতন থাকুন। চুক্তিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। নীতি ও নিয়ম মেনে চলুন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দলগত কাজের মাধ্যমে ক্যারিয়ার উন্নতি হবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। সম্মিলিত অগ্রগতির সুযোগ তৈরি হবে। সম্মান ও স্বীকৃতি বাড়বে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

দায়িত্ব পালন করুন। কঠোর পরিশ্রম আপনার অবস্থান সুদৃঢ় করবে। পরিশ্রম বৃদ্ধি পাবে। মুলতুবি কাজগুলো অগ্রসর হবে। কিছু উদ্বেগ থাকতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সবার সঙ্গে একসঙ্গে এগিয়ে চলুন। বাণিজ্য ও ব্যবসায় আপনার প্রভাব থাকবে। সবার সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। ভ্রমণের সুযোগ আসবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিকল্পনাগুলো প্রত্যাশামতো কাজ করবে। আর্থিক সাফল্য বৃদ্ধি পাবে। আলোচনা ও চুক্তির বিষয়গুলো আপনার পক্ষে যাবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পেশাগত কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হবে। আচরণে আত্মনিয়ন্ত্রণ বাড়বে। ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্য আরও দৃঢ় হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সব বিষয়ে কাজ দ্রুত এগোবে। কেরিয়ার ও ব্যবসায় আপনার প্রভাব বজায় থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আগ্রহ তৈরি হতে পারে। পরিচিতদের মাধ্যমে লাভবান হবেন। বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়বে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

দৈনন্দিন কাজের প্রতি বেশি মনোযোগ দিন। আলোচনায় ও যোগাযোগে সতর্ক থাকুন। শৃঙ্খলা মেনে চলুন। কাজ ও ব্যবসায় দায়িত্ব নিয়ে চলুন। ধৈর্য ধরে কাজ করুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যক্তিগত কাজ ও ব্যবসায় বাজেট সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি সম্পর্কগুলো আরও মজবুত করবেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। পরিকল্পনাগুলোতে কিছু দেরি হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সফল হবে। কাজের সংগঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। আপনার প্রভাব বজায় থাকবে। নানা কাজ উদ্দীপনার সঙ্গে করবেন। দক্ষতা ক্রমেই বাড়বে। আর্থিক কর্মকাণ্ড জোরদার হবে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

 সবার সঙ্গে ভালো যোগাযোগ বজায় থাকবে। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চ পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুযোগগুলো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ এগোবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ভাগ্য এবং সহযোগিতা আপনাকে উচ্চ অবস্থানে থাকতে সাহায্য করবে। আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবেন। ঘরে পজিটিভ পরিবেশ বজায় থাকবে।                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

