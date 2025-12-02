English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্থিরতা বজায় রাখবেন তুলা, নেগেটিভ চিন্তা এড়িয়ে চলাই ভালো কুম্ভের...

Ajker Rashifal, December 02 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Dec 02, 2025, 10:11 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণে আপনি এগিয়ে থাকবেন। ক্যারিয়ার ও ব্যবসার কাজ গতি পাবে। সৃজনশীলতা বাড়বে। আপনার চেষ্টা সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়িক লেনদেনে অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বজায় রাখুন। বিদেশ সম্পর্কিত বিষয় সামলাবেন। আরামদায়ক গতিতে এগিয়ে চলুন। কাজ ও ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। পেশাদারিত্ব বজায় রাখুন। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পড়াশোনা ও পড়ানো কাজে ভালো করবেন। সম্প্রসারণের পরিকল্পনা দ্রুত এগোবে। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করুন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকবেন। ব্যবস্থাপনা কাজে কার্যকর থাকবেন। যোগ্য ব্যক্তিরা ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন। ব্যবসায়িক সম্পর্ক শক্তিশালী হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বিশ্বাস ও আস্থা আরও শক্ত হবে। দূরভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। বন্ধুরা সাহায্য করবে। অর্থ ও সমাজসংক্রান্ত বিষয় ভালো থাকবে। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো আপস করবেন না, মৌসুমভিত্তিক সতর্কতায় অবহেলা করবেন না। পরিবারের দিকে সতর্ক নজর রাখুন। সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

জমি-সম্পত্তি ও বিল্ডিং সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হবে। নানা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। স্থিরতা বজায় রাখার দিকে গুরুত্ব দেবেন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পরিশ্রম ও মনোযোগে ভালো ফল বজায় থাকবে। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। বাজেট মেনে চলুন। ধূর্ত মানুষদের থেকে দূরে থাকুন। লেনদেনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আচরণ করুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাড়িতে সবাই মিলেমিশে চলার প্রবণতা বাড়বে। সাহস ও আত্মবিশ্বাসে ভালো ফল পাবেন। সুনাম বাড়বে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। কাজ বা ব্যবসায় ঝুঁকি নিতে পারেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আরাম ও নিজের ভালো থাকার দিকে মন দেবেন। ব্যক্তিগত বিষয়েও মনোযোগ বাড়বে। সবাইকে সম্মান করুন। ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নেগেটিভ কথা ও চিন্তা এড়িয়ে চলুন। সামাজিক কাজে আপনি সক্রিয় থাকবেন। কাজের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বে মন দিন। টাকা-পয়সার অবস্থা ভালো হবে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বিভ্রান্তি বা লোভে পড়বেন না। কাজগুলো গুছিয়ে করুন। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকুন। স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন।                                                      (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

