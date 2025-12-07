English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সবাইকে নিয়ে এগোবেন মেষ, ধৈর্য নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন মিথুন...

Ajker Rashifal, December 07 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Dec 07, 2025, 09:49 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সবাইকে একসঙ্গে রেখে আপনি এগিয়ে যাবেন। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সমর্থন দেবেন। ব্যক্তিগত কাজের ফল ভালো হবে। বাড়িতে শান্তি ও সুখ থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সমৃদ্ধির জন্য করা চেষ্টা সফল হবে। ব্যবসা ও অর্থের কাজ ভালোভাবে চলবে। আপনি আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সুযোগ থেকে লাভ পাবেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ধৈর্যের মাধ্যমে দায়িত্বগুলি পূরণ করবেন। সৃজনশীলতা ও শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। কাজের বিষয়গুলো সাহায্য করবে। আপনার প্রস্তুতি শক্তিশালী থাকবে এবং আপনি দ্রুত মানিয়ে নিতে পারবেন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করবেন না। বিনিয়োগকে প্রাধান্য দিন। ব্যবসায় উন্নতি হবে। আপনার পরিবেশ উদ্দীপক লাগবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বিবাহিত জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে। আপনি দ্রুত কাজ করবেন এবং মনোবল উচ্চ রাখবেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে স্পষ্টতা থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনি আপনার কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারবেন। ভালো খবর আসতে পারে। বিভিন্ন সুযোগ থেকে আপনি লাভ পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার ভাগ্য আপনাকে সাহায্য করবে। কাজ ও ব্যবসায় আপনার উন্নতি দ্রুত বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে আপনি এগিয়ে থাকবেন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনি সতর্ক এবং সাবধান থাকবেন। টাকা-পয়সার লেনদেন খুব ভাবনা-চিন্তা করে করবেন। কাগজপত্র বা চুক্তির কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বড়রা আপনার সিদ্ধান্তে সমর্থন দেবেন। পরিবারে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস থাকবে। ভালোবাসা ও স্নেহ আরও গভীর হবে। আপনার অতিথিপরায়ণ আচরণে সবাই খুশি হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বাড়ি ও কাজে আপনার দায়িত্ব আরও শক্ত হবে। সম্পর্কগুলো আরও মজবুত হবে। আপনজনদের আপনি কোনো সুন্দর কাজে চমকে দিতে পারেন। স্বাস্থ্যের সমস্যা কমে যাবে। আপনার ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শিক্ষা ও জ্ঞানের কাজে আপনার প্রভাব বাড়বে। আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে। টাকার সিদ্ধান্তগুলো ঠিকভাবে হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 আর্থিক লাভ বাড়বে। আলোচনা ও চুক্তি সফল হবে। আপনার সৃজনশীল বা শিল্পীসুলভ দক্ষতা প্রকাশ পাবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো উষ্ণ ও সুন্দর থাকবে।                                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

