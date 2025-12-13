English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্যের সঙ্গে বাধা পেরোবেন মেষ, অলসতা কাটালেই জয় কর্কটের...

Ajker Rashifal, December 13 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Dec 13, 2025, 09:38 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের ফল প্রত্যাশা অনুযায়ী থাকবে। লেনদেনে সতর্ক থাকবে। বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রিত থাকবে। ভুলের প্রভাবে পড়বেন না। ক্ষমাশীল মনোভাব বজায় রাখুন। ধৈর্যের সঙ্গে বাধা পেরোবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সঙ্গী ও বন্ধু সংখ্যা বাড়বে। প্রিয়জনদের সঙ্গে ঘুরতে বা বিনোদনে যেতে পারে। মতভেদ ও দ্বন্দ্ব সমাধান হবে। পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

 মতবিরোধকে উসকে দেবেন না। আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখুন। বড়দের সান্নিধ্য লাভ করবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। ব্যক্তিগত বিষয়ে ধৈর্য ধরবে। বিনয় ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করবে। গুজবের উপর বিশ্বাস করবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অলসতা এড়াতে হবে। পরিবেশ অনুকূল থাকবে। সম্পর্ক থেকে উপকার পাবে। ব্যবসায়িক বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে। সামাজিক বিষয়েও আগ্রহ নেবে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পারস্পরিক দ্বিধা দূর হবে। আরাম-সুবিধা ও সম্পদের দিকে বেশি নজর দেবে। বাড়িতে শুভ কাজ ও ধর্মীয় আচার বৃদ্ধি পাবে। দেওয়া কথা রাখবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সক্রিয়তা সবাইকে প্রভাবিত করবে। নানা কাজ এগিয়ে নেবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গতি পাবে। শিল্পীসত্তা ও সৃজনশীল দক্ষতা আরও সুন্দর হবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজকর্মে কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে, তবে মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। বিদেশ ভ্রমণের যোগ থাকতে পারে। দান-খয়রাতে আগ্রহ বাড়বে। সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করবে। কাজ ও ব্যবসা বাড়ানোর দিকে মন দেবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নানা পরিকল্পনা এগিয়ে নেবে। চারদিকে আনন্দময় পরিবেশ থাকবে। আর্থিক লক্ষ্যের ওপর বেশি মনোযোগ দেবে। একাধিক আয়ের পথ তৈরি করতে পারবে। লেনদেন আরও ভালো হবে। সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অভিজ্ঞতা থেকে তারা উপকৃত হবে। দুশ্চিন্তা কমবে। নিজেদের অবস্থান ও প্রভাব ধরে রাখতে পারবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে। তারা শান্ত ও স্থির থাকবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করবে। সব দিক থেকেই সাফল্য পাবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অতিরিক্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে সতর্ক থাকুন। পরিবারের পরামর্শ মেনে চললে অগ্রগতি হবে। দেওয়া কথা রাখার চেষ্টা করবেন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দায়িত্বের কাজগুলো ঠিকভাবে শেষ করতে পারবে। ব্যক্তিগত জীবন সুখকর থাকবে। কাজে দক্ষতা বাড়বে। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়বে।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

