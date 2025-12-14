English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরামর্শ নেবেন কন্যা, কোনো চাপের কাছে নত হবেন না তুলা...

Ajker Rashifal, December 14 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 14, 2025, 10:12 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজ সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন। অর্জনে মনোযোগ দিন। অতিরিক্ত উৎসাহ এড়িয়ে চলুন। ঝুঁকি নেবেন না। আর্থিক লেনদেনে তাড়াহুড়ো করবেন না। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা উন্নত হবে। যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। আপনি ধ্যান ও যোগাভ্যাস গ্রহণ করতে পারেন। জীবনধারা উন্নত হবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে রাখার চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগত কাজে আপনার পারফরম্যান্স ভালো হবে। কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। প্রিয়জনের জন্য চেষ্টা আরও বাড়বে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ফেলে রাখবেন না। বিভিন্ন বিষয়ে আরও মনোযোগ দেবেন। সামাজিক সম্পর্ক ও প্রাকৃতিক বন্ধুত্ব ভালো থাকবে। আর্থিক কাজে সহযোগিতা বাড়বে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আলোচনা ফলপ্রসূ হবে। সুবিধা ও সম্পদের দিকে গুরুত্ব থাকবে। চাওয়া জিনিসপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অপ্রত্যাশিত ঘটনা আপনার অনুকূলে হবে। পরিবারের আশা পূরণ করতে পারবেন। প্রিয়জনদের চমক দিতেও সক্ষম হবেন। কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোবে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অগ্রগতি করবেন। আচরণ বিনয়ী থাকবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরামর্শ নেবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কিছু বিষয় ঝুলে থাকতে পারে। লেনদেনে কোনো চাপের কাছে নত হবেন না। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। কাছের মানুষের সহযোগিতা আপনি পেতে থাকবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক সাফল্যের দিকে ভালোভাবে এগোতে পারবেন। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে আপনার আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকবে। পেশাদার মানুষদের বিশ্বাস আপনি অর্জন করবেন। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসা ও বাণিজ্যের কাজে আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগোবেন। ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেবেন। লেনদেনে স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায় ইতিবাচক পরিস্থিতি চলতে থাকবে। সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস অটুট থাকবে। নীতি ও নিয়ম মেনে কাজ ধীরে ধীরে এগোবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কিছু কাজে প্রভাব পড়তে পারে। চুক্তি বা সমঝোতার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন। বড় পরিবারের দিক থেকেও সহায়তা পাবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নেবেন। সহযোগিতা ও অন্যদের সহায়তায় আপনি নিজের অবস্থান শক্ত করবেন। যোগ্য হলে আপনি ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন।                                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

