Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে সুখ আসবে কর্কটের, সতর্কতার সঙ্গে চলবেন মীন...

Ajker Rashifal, December 15 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Dec 15, 2025, 10:13 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মজীবন ও ব্যবসায় শুভ দিন। অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত কাজে গতি আসবে এবং বিবাহিত জীবন সুখময় থাকবে। নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং টিমওয়ার্কের মাধ্যমে ভালো ফলাফল মিলবে। অবস্থান ও প্রভাব বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার দিন। কর্মচারীরা ভালো ফলাফল দেখাবে। সেবা খাতে যারা কাজ করেন, তারা স্বীকৃতি পাবেন। স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন এবং ঝুঁকি এড়ান। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় কাজে আসবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বন্ধুদের থেকে সমর্থন মিলবে। নতুন আয়ের উৎস দেখা দিতে পারে। শিক্ষা, প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সাফল্য আসবে। ভ্রমণ ও বিনোদনের সুযোগও থাকতে পারে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে সুখ আসবে। গৃহস্থালীর সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতে মনোযোগ থাকবে এবং মানসিক সমতা বজায় থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সামাজিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকবেন। আয়ের বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ভাই-বোনদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। ব্যবসায়িক কাজে সাফল্য আসবে। দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কোনো শুভ অনুষ্ঠান বা উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হবে। প্রচলিত কাজকর্মে অগ্রগতি হবে।    

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলার জন্য সৃজনশীলতা ও নতুন ভাবনার দিন। কর্মজীবন ও ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। সম্মান ও খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কাজ এগোবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

খরচ ও বিনিয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। আর্থিক বিষয়ে বিবেচনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। বিদেশ বা দূরের কোনো জায়গা সম্পর্কিত শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কর্মজীবন ও ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক কর্মকাণ্ড দ্রুতগতিতে এগোবে। বন্ধু ও সহকর্মীদের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হবে।  

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

 মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সিনিয়র কর্মকর্তাদের থেকে সমর্থন থাকবে। কর্মজীবনে স্থিতিশীলতা আসবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ ভাগ্য আপনাদের পাশে থাকবে। পরিকল্পনা সফল হবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সিনিয়র ও বন্ধুদের থেকে সমর্থন মিলবে। চারপাশে একটি পজিটিভ পরিবেশ থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অংশীদারিত্ব ও লেনদেনে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ নজর দিন। বিচক্ষণতার সঙ্গে চললে ক্ষতির সম্ভাবনা এড়ানো যাবে।                                                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

